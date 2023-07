Yeri Mua muestra parte de la colaboración con Naim Darrechi y sorprende a sus seguidores; así suena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yeri Mua vuelve a dar de qué hablar en redes sociales, en medio de su escandalosa separación de Naim Darrechi al mostrar a sus seguidores un fragmento de una colaboración que habían realizado en género urbano, logrando sorprender a más de uno con el resultado y le piden que intente explotar su faceta como cantante, ¿será que se ánima?

Desde hace más de un mes, la llamada 'Bratz Jarocha' ha estado en el ojo del huracán por su relación con el español y a la fecha existen muchas dudas de si continúan o no, pues se han dado varias incongruencias luego de que anunciara su ruptura y lo acusara de haberla violentado en variadas ocasiones, así como que esperaban un hijo que no deseaba tener por su inmadurez, así como por los maltratos del tiktoker.

Instagram @yerimua

Fue cuestión de unas semanas cuando fueron captados llegando juntos al aeropuerto y Naim armó un zafarrancho con los reporteros, razón por la que fue detenido y nuevamente dejaron de aparecer juntos, todo parecía indicar que después de aquel bochornoso momento no habría vuelta atrás, pero para sorpresa de sus fans Yeri confesó que todas las personas regresan con sus ex sin ser cuestionados, excepto ella por su fama y luego de unos días se comprobó que estaban juntos ya que en una de sus historias se alcanzaba a apreciar al joven de fondo.

El drama no paro y se destapó que Darrechi le habría sido infiel y que por ello no habría otra oportunidad, así que la veracruzana dijo estar en un proceso de sanación luego de todo lo que vivió con él y entre su nostalgia decidió mostrar dicha canción, tema que asegura ya no saldrá a la luz, pero muchos internautas le levantaron el ánimo y le sugirieron que saque sus propios temas.

Instagram @yerimua

Al parecer la exreina del carnaval de Veracruz estaba muy entusiasmada con esta colaboración, dado que nunca había cantado, anteriormente participó en el tema En secreto, donde fue la modelo estelar de Naim Darechi y por primera vez lanzarían su dueto, pero dadas las circunstancias no se concretó, así que ahora existe la duda de si se animará o no a lanzarse como cantante y hacerle la competencia a su ex.

Por otra parte, algunos internautas mantienen sus dudas acerca de su relación ya que al mostrarse en varias ocasiones juntos, algunos creen que fingieron su ruptura para llamar la atención y promocionar dicha canción, pero esas son meras especulaciones que solo el tiempo podrá despejar, mientras tanto Yeri Mua dice estar enfocada en su carrera, así como en retomar sus estudios.

Fuente: Tribuna