Ciudad de México.- A 6 semanas de que La Casa de los Famosos México dio inicio, todo parece indicar que los participantes, que aún permanecen dentro del reality show, comienzan a sentir los estragos del aislamiento, tal y como mostró Emilio Osorio durante la noche del pasado martes, 18 de julio, cuando pasó a contar su vida a través de varias fotografías en las que se muestran a sus seres queridos, como sus hermanos, su padre y su novia.

Como algunos recordarán, la noche de ayer, el productor de Televisa, Juan Osorio, fue al foro de La Casa de los Famosos México, a observar a su hijo, mientras realizaba esta dinámica. La primera foto elegida por el actor de Mi marido tiene familia fue una en la que se pueden ver Romina y Kiko Marcos. Ante esto el joven cantante reveló que mantiene una relación muy cercana con sus hermanos y mencionando que solía visitarlos cada fin de semana.

Sin embargo, esto no significa que la relación con sus Kiko y Romina haya sido unida todo el tiempo, de hecho, Emilio mencionó que hubo una época en la que no pudo verlos, puesto ambos jóvenes tuvieron diferencias con su madre, lo que los llevó a irse a vivir solos; por su parte, el actor de El último rey tuvo que permanecer junto a Niurka. Emilio tranquilizó a la audiencia resaltando que, actualmente, las cosas se encontraban bien entre su familia.

"Yo compartí mucho con mis hermanos, pero hubo un punto en donde mi mamá y mis dos hermanos tuvieron diferencias y se tomó la decisión de que se fueran ellos a vivir solos. En ese tiempo yo me quedé con mi mamá y nada, hoy día ya se arreglaron las cosas, cada fin de semana voy a ver a Kiko y a Romi. Los extraño mucho, les mando un beso", declaró Emilio al borde del llanto.

Fotografía de Niurka con Emilio Osorio, Romina y Kiko Marcos

La siguiente fotografía que salió a la luz fue una de Juan Osorio, por ello, Emilio aprovechó la oportunidad para hablar sobre las cosas que su padre le había enseñado a lo largo de la vida y una de ellas era la importancia de la disciplina. También sacó a la luz que, aunque se ha desarrollado como un actor, la realidad es que él sueña con ser un "gran cantante", por lo que se dedicó a trabajar en los melodramas para poder pagar su primer disco: "Nadie me lo pagó, nadie me vino a regalar nada", declaró el famoso.

Estas afirmaciones fueron reforzadas por el propio productor de melodramas como La Herencia y El amor invencible, quien reveló que su hijo había llegado hasta donde estaba gracias a su propio trabajo duro y no por ser el hijo de dos figuras del espectáculo como lo son la propia Niurka Marcos o él mismo. También mencionó que ha podido conocer de mejor manera a Emilio, ahora que se encuentra dentro del programa de telerrealidad, aunque esto no significa que no sean unidos en la vida real.

Aunque hasta el momento, Emilio Osorio había tenido un momento emotivo, el verdadero impacto emocional llegó cuando se encontró con una fotografía de él junto a su novia, Karol Sevilla, quien actualmente se encuentra en Perú debido a sus proyectos personales. Para este punto, el joven actor no pudo contener el llanto y se quebró al hablar de su amada, a quien reveló, extraña mucho.

"Creo que hay familia con la que naces y hay familia a la que eliges, y a pesar de muchas cosas que hemos vivido buenas y malas. Que a veces he sido un idi... y a veces ella también es una niña que llegó a mi vida sin avisar, de pronto estaba ahí y, de pronto, ya pasaron 3 años de conocerla y hablar con ella."

Cabe señalar que, pese a que Karol se encuentra en otro país, la realidad es que se ha mantenido pendiente de lo que hace Emilio dentro del reality show e incluso pudo responderle al hijo de Niurka a través de su perfil en Threads, donde reveló que lo ama y lo extraña más que nunca, así como también reveló que, tras enterarse de lo dicho por Emilio, ella terminó como un "mar de lágrimas": "Te amo más que nunca. Soy un mar de lágrimas. ¡Te amo! ¡Te extraño más que nunca!"

Fuentes: Tribuna