"Es igualito a su papá": Bobby Larios habla sobre Emilio y asegura que Niurka no engañó a Juan Osorio

Ciudad de México.- Luego de los comentarios que hizo José Manuel Figueroa, el escándalo de que Emilio Osorio sería hijo de Bobby Larios se hizo más fuerte y por ello el actor mexicano ha decidido volver a hablar al respecto. En una entrevista con el programa Venga la Alegría, el también modelo se volvió a referir sobre su supuesta paternidad y aseguró que Niurka Marcos no engañó a Juan Osorio con él.

Ante las cámaras de TV Azteca y de forma contundente, el intérprete de novelas como Las vías del amor, Clase 406, Velo de novia y La Verdad Oculta negó ser padre del concursante de La Casa de los Famosos México y dijo que el parecido que hay entre ellos es mera coincidencia: "Yo sé que llama mucho la atención, pero definitivamente el papá es él", explicó el ahora empresario y coach de vida.

Asimismo, Bobby reaccionó a las comparaciones que ha tenido el hijo menor de Niurka y su único heredero, Santiago Larios: "Emilio no es hijo mío, eso es definitivo. Juan Osorio sabe perfectamente bien que él es el papá, Niurka también. Yo no sé quién sacó a colación eso pero a lo mejor el niño tiene un parecido a mí por algo, no tengo ni idea por qué, o con mi hijo Santiago porque tiene el pelo largo. La gente sacó su propia conclusión".

Comparan a hijo de Bobby Larios con Emilio Osorio

Bobby, quien se dedicó a vender salsas luego de acabar vetado de Televisa por supuesta orden de Juan Osorio, señaló que las personas ni deberían de pensar en que Emilio lleva su sangre ya que considera que el joven tiene gran parecido con el productor de novelas: "Si tú ves bien a Emilio, detallándose es igualito a su papá, nada más blanco, por la mamá, porque obviamente Niurka es una mujer de piel clara y este Osorio es de piel más oscura, pero es él".

Acto seguido, el intérprete de 53 años se refirió a la reciente entrevista que despertó esta polémica, donde José Manuel Figueroa pregunta con dolo que si Bobby era el verdadero padre de Emilio Marcos y esto opinó: "Él (Emilio) sabe que tiene a su papá, sacaron eso muy fuerte, al final y en esa entrevista que le hicieron a Figueroa, no sé por qué lo dijo. En primera, si yo fuera un gran amigo de esta persona, pues no lo diría".

Para finalizar, Bobby Larios compartió que no tiene interés en reclamar al hijo de Joan Sebastian por sus declaraciones y apuntó: "Nunca he tenido ni he cruzado palabra con él y cuando sacaron eso y cuando sacó eso él, yo dije ‘Dios’, el problema era grande para él, no para mí, porque hasta la fecha, las mismas redes sociales siguen diciendo lo mismo", expresó el retirado actor de Televisa.

