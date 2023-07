"Es una hipócrita": Ferka se le va a la yugular a Bárbara Torres y no perdona sus actos en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocido actriz y polémica presentadora, Ferka, acaba de brindar una entrevista Sale el Sol, en donde no dudo un momento y se le fue a la yugular a la reconocido comediante y muy polémica actriz, Bárbara Torres, a la cual tachó de ser "una hipócrita", afirmando que no olvida y no perdona sus actos en Televisa mientras que estaban compitiendo en La Casa de los Famosos México.

Como sucede cada domingo, el pasado 16 de julio se vivió la sexta gala de eliminación dentro del afamado reality show de 24 horas, proveniente de Telemundo, en dónde resultó que la expulsada de la semana fue Torres, como se había estado rumorando en las redes sociales desde días anteriores por sus actitudes, mismas que causaron que en la gala más de una celebridad se mostrara incómoda y molesta con la argentina.

Esto pues como se recordará, la actriz de La Familia P.Luche desde hace varias semanas comenzó a causar preocupación por su salud mental entre los espectadores de la emisión, debido a que tuvo constantes cambios de humor muy drásticos en el interior, llorando por todo y pelearse con todos en el interior, y aunque al salir ella afirmó que amaba y adoraba a cada uno de los que estaban con ella, para María Fernanda Quiroz no fueron más que palabras llenas de hipocresía.

Bárbara, Poncho y Wendy. Internet

Por este motivo es que el pasado martes 18 de julio, la reconocida exparticipante de Guerreros 2020 en una entrevista no dudo en aclarar que ella no olvida todo lo que hizo al interior de la casa, pues ella fue de sus víctimas que sufrieron de sus gritonerios cuando no había hecho nada y no se lo merecía, afirmando que por ese motivo es que no la tolera y no siente que puedan ser amigas, dado que tiene "doble moral".

Ante esto, la exintegrante de Inseparables quiso aclarar que ella no está incitando al odio o a que en las redes sociales la ataquen, sino que es una mujer que mantiene y sostiene lo que dice, y así como dijo en su momento que no la toleraba y no le parecía como es que llevo las cosas, atacando a todos y luego fingiendo demencia o culpar a las hormonas de su menopausia, señalando que solamente es alguien que no le cae y ya que no desea tener una amistad o una relación más allá de una de respeto como seres humanos.

Por último, declaró que ella no le desea el mal a nadie, pero sí pidió que tuviera un poco de congruencia y que no pidiera un alto al hate cuando ella lo está promoviendo contra quienes no consideraba aliado, señalando que aunque su juega fuera en solitario, esperaba por lo menos que se plantara de frente y admitiera, no que su hijo tuviera que hablar ante las cámaras pidiendo un respeto que para ella, Torres no le dio a ninguno de sus compañeros y eso era todo lo que tenía que decir, recalcando que solo hablaba por ella misma y no por nadie más.

Fuente: Tribuna del Yaqui