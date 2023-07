Federica Quijano siente vulnerable en 'La Casa de los Famosos México' a Apio Quijano, quiere que salga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ya está dividiendo opiniones, dado que en las últimas pruebas algunos seguidores del cuarto infierno han destacado que se han pasado por alto algunas anomalías de parte de ciertos concursantes, por lo que se ha señalado a la producción de tener favoritismos y Federica Quijano comparte esta postura, razón por la que prefiere que su hermano salga pronto del reality.

La estrella del grupo Kabah se ha mantenido al pendiente de lo que ocurre en el inmueble, además de que no ha parado de mostrarle su apoyo a Apio, pero cree que se encuentra en un punto muy vulnerable en el que por su bien sería mejor que fuera eliminado y deje de lidiar con el encierro, pues las últimas semanas no la ha pasado bien emocionalmente, en especial luego de la discusión que tuvo con Wendy Guevara.

Federica comparte que para su familia es un tema delicado lidiar con personas que se encuentran bajo el influjo del alcohol, pero aunque no ha querido explicar el porqué, hace algunos meses ambos revelaron los maltratos que sufrieron a manos de su padre, quien actualmente se encuentra internado por problemas de esquizofrenia que se le desarrolló a consecuencia de sus adicciones.

Conociendo a mi hermano ya está en un momento muy vulnerable, esa parte de Wendy le dolió más de lo que esperaba".

Otra situación por la que ya no quiere que su hermano continúe son los favoritismos de la producción, dado que en la última gala asistió con la intensión de darle unas palabras de ánimo y se lo impidieron, además de que la sacaron del foro cuando comenzó a gritarle, aunque eso no impidió que lo hiciera desde la calle, pero le parece injusto que a unos familiares se les dé el espacio y otros no.

Yo honestamente, quiero que salga. Es bien difícil ver a tu hermano ahí adentro, ves la porra de Jorge, Wendy y cuando tú vas no te dejan nada".

La exdiputada no siente que sea algo personal contra su hermano, pero recalca que ya hay privilegios hacia algunos participantes, por lo que no ve el caso de que siga adelante, así que si sale este domingo será la más feliz de poderse reencontrar con él: "No creo que tengan nada en contra del Apio, pero sí creo que hay favoritismos en muchas cosas".

Por su parte, Apio Quijano levantó la mano para que su equipo lo nomine y vaya a la gala de expulsión, dado que no lograron obtener la prueba de líder, así que existen grandes posibilidades de que se encuentre en riesgo de salir, algo que tampoco le preocupa ya que en variadas intenciones ha recalcado que los 4 millones de pesos del premio es lo que menos le interesa.

