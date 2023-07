(FOTO) Moda 2023: Dua Lipa sorprende con inesperado calzado en plena temporada de verano

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La temporada de verano siempre puede llegar a ser bastante complicada para las personas que aman las botas y es que, el excesivo calor puede impedir que utilices con gusto este tipo de calzado, el cual se caracteriza por ser cómodo y quedar increíble con prácticamente cualquier cosa que te pongas, no por nada se convirtió en un zapato imperdible al concluir la década de principios del 2000.

Sin embargo, esto no parece molestar en absoluto a Dua Lipa, puesto de acuerdo con algunos informes, la cantante fue captada en las calles de Londres, Inglaterra, el pasado lunes, 17 de julio. De acuerdo con algunos informes, la celebridad se encontraba haciendo compras en Sloane Street, pero algo llamó por completo a los críticos de la moda y es que, la cantante no estaba utilizando un atuendo clásico de verano con ropa fresca y quizás unas sandalias en los pies.

Resulta ser que la cantante de éxitos como One Kiss, Levitating, Dance the Night, Don't Start Now, Break My Heart y New Rules llevaba un atuendo que 'sweaty girl' que podría parecer increíble para la temporada de otoño-invierno, con una minifalda vaquera, una camiseta negra abotonada, una chaqueta biker que, para el tamaño de Dua, parece tener un toque de oversize que iban ideales con sus botas hasta la pantorrilla, las cuales tenían la característica de ser acolchadas.

Es posible que este tipo de atuendo no sea el preferido para esta temporada del año, en el que las altas temperaturas se encuentran a la orden del día, pero aún así da una idea extraordinaria sobre lo que se podría llevar para final de año. Cabe señalar que la afamada cantante no fue la única que se dejó ver utilizando botas en pleno verano durante el fin de semana pasado, ¿quieres saber de quién se trataba? Entonces, no dejes de leer.

Como algunos amantes de la socialité sabrán, el pasado fin de semana se celebró el campeonato de Wimbledon, a donde asistieron una gran cantidad de celebridades, como es el caso de Ariana Grande, Emma Watson, Andrew Garfield, Jonathan Bailey y Priyanka Chopra, quien dio de qué hablar por su poco común atuendo, el cual estaba compuesto por un vestido con gamas de verde y azul que recuerdan un poco a un bosque.

Pero lo que más resaltó del outfit de Priyanka fueron sus poco usuales botas de calcetín (también conocidas como maxi-botas) las cuales no dejaron de encantar a propios y ajenos por tener un corte largo, pero con una muy conveniente abertura en las puntas, similares a las que se verían en las sandalias de verano, lo que de alguna manera permitiría que el usuario, en este caso Chopra, se mantenga fresca y cómoda.

