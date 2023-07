Imelda Garza Tuñón comparte sueño con Julián Figueroa y sus planes de hacer covers con su música

Ciudad de México.- A más de tres meses de la partida de Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, su familia sigue sufriendo por su ausencia, aunque en algunos momentos lo han sentido cerca, así lo compartió su viuda Imelda Garza Tuñón frente a las cámaras del programa La Mesa Caliente.

La joven cantante platicó que han sido momentos difíciles en los que Maribel Guardia le ha servido de apoyo, razón por la que continuarán viviendo juntas, pues consideran que son recuerdo que Julián les dejó, al igual que a su pequeño que se ha convertido en su motivo para seguir adelante en medio de su dolor, pues reconoce que hay tiempos en los que ambas decaen.

En su momento, la actriz costarricense compartió que pudo ver a su hijo lleno de luz y que lo ha soñado constantemente, algo que ya vivió Imelda, aunque su encuentro se trató de un reclamo por haberla dejado sola tan pronto, aunque al final comprende que no se trata de ningún abandono, pero le ha sido difícil asimilarlo y tener que explicarle eso al pequeño José Julián.

Un día antes de que cumpliera tres meses de fallecido, no sabía qué fecha era, porque no soy consciente de los días y estuve soñando con él, soñé que le reclamaba por haberse ido y dejarme sola, pero decía que él ya había cumplido con lo que tenía que hacer, que aceptara y no me enojara por esto".