Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que la tarde de este miércoles 19 de julio trascendió una lamentable noticia debido a que se reportó que la periodista Pati Chapoy sufrió un paro respiratorio y que aparentemente estaba hospitalizada. Luego de que surgieran especulaciones sobre la muerte de la longeva conductora, en la reciente emisión del programa Ventaneando contaron toda la verdad.

Resulta que durante la tarde de este miércoles una cuenta de Twitter titulara La Oreja TV, que cuenta con más de 25 mil seguidores, publicó un mensaje para informar que Pati se encontraba delicada de salud: "Internada de última hora, Pati chapoy, paro respiratorio hermanas", escribieron. La impactante noticia de inmediato tomó relevancia, pues no hace mucho que otro conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, estuvo al borde de la muerte.

Aseguran que Pati sufrió paro respiratorio

Debido a que Pati es una de las figuras más importantes de la industria del espectáculo mexicano y es de las más queridas, la noticia de su supuesta hospitalización de inmediato le dio la vuelta a la red. Afortunadamente, se trata de solo un chisme y es que ella misma ya reaccionó: "Ni infartos, ni hospitales. Estoy en perfecto estado de salud", escribió la periodista de 74 años mediante su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, 'La Chapoy' compartió un video en el que aparece en los estudios de la televisora del Ajusco y molesta por el trascendido de su salud, dijo: "Hola, me estoy enterando que de pronto un portal que se llama La Oreja, dice que me internaron de urgencia y no. Estoy aquí en vivo, me van a ver a la una de la tarde, con este vestido, estamos trabajando aquí en el foro de televisión Azteca, aquí está Pedrito Sola, está Rosario Murrieta... Así es que, por favor no inventen".

Y al entrar al aire en el programa Ventaneando, Pati decidió poner un alto a los rumores sobre su mal estado de salud, después de que en redes sociales se diera a conocer que había sido hospitalizada: "Quiero que quede muy claro que estoy vivita y coleando, estoy en vivo en Ventaneando, no me internaron, no me dio ningún paro respiratorio, estoy bien", dijo la comunicadora, de acuerdo con información recogida por Agencia México.

Por su parte, Daniel Bisogno arremetió contra la cuenta asegurando que "dicha página siempre sube mentiras", por lo que Pati reveló que ya había tomado medidas legales en el asunto: "Ya hay una denuncia", expresó. Acto seguido, el presentador puntualizó: "Ya hay una denuncia de otro tipo porque además mienten y mienten sin ningún trabajo de investigación, piensan que cualquiera puede llegar a dar noticias, por eso estamos llenos de tanto pend...".

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno