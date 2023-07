Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando recién comenzó La Casa de los Famosos México, las alianzas quedaron sumamente marcadas, siendo que Poncho De Nigris y Sergio Mayer hicieron una de las mancuernas más fuertes, puesto ambos ya tenían experiencia en un reality show de un tipo similar, como es el caso de Big Brother, concurso en el que ambos estuvieron involucrados durante los primeros años del 2000.

Pero si algo ha caracterizado a esta primera edición del mencionado programa de telerrealidad son las traiciones e intrigas que se han vivido. Entre las más sonadas estuvieron la nominación de Bárbara Torres a Emilio Osorio o la vez en la que Barby Juárez provocó un conflicto entre Wendy Guevara y Apio Quijano, solo para disminuir la popularidad de 'la perdida' con el público y así poder correrla del reality show.

Recientemente, se pudo vivir una fractura muy fuerte en La Casa de los Famosos México, puesto tanto Sergio Mayer como Poncho De Nigris protagonizaron uno de sus conflictos más fuertes. Todo comenzó cuando Sergio Mayer propuso que se donara la comida que estaba en la casa, cosa que no agradó del todo al inflluencer, quien rápidamente mencionó que él quería hacer eso porque tenía una carrera en la política. Si bien, el exGaribaldi no respondió al momento, horas después hundió completamente al esposo de Marcela Mistral.

Todo ocurrió cuando Poncho, Sergio, Wendy y Emilio se encontraban sentados en el comedor de la casa; todo parecía indicar que estaban teniendo una charla amena, hasta que Mayer sacó el tema de lo anteriormente mencionado a colación: "Aguante vara put... trágueselas, trágueselas. Desde la mañana estás mam...", declaró. De Nigris, sorprendido preguntó: "¿Con qué? ¿Ah te dolió que perdiste?", es entonces que el exdiputado arremetió.

"Metiste lo de la política y eso no está padre. Cuando dije que donáramos las cosas dijiste: 'Tú, porque político que...'. Eso no está padre. Entonces aguante vara y no estés mam... Cuando dije en la mañana que donáramos dijiste: 'Tú, porque la política nadie quiere donar. Tú porque el político'."

Para este punto, Poncho explotó y exclamó que los integrantes de la casa no querían donar la comida; Sergio, evidentemente molesto, declaró que De Nigris se había metido con temas sensibles que no debió haber tocado. A lo que el influencer preguntó enojado: "Y entonces, ¿lo estás haciendo por la política? o ¿por qué?, ¿por qué te duele?". Mayer respondió que, al final, lo que él le dijera al público era asunto suyo y nadie más.

Poncho continuó con la discusión aclarando que, él no iba a decidir lo que se haría con la comida, a lo que Sergio gritó iracundo: "¡No tenías que meter nada de la política! Y lo que yo proponga a la gente ese es mi ped...". Poncho intentó calmar los ánimos y declaró que si había metido el tema político lo había hecho sin notarlo: "Bueno, entonces, lo hice sin darme cuenta, ese fue mi error meter lo de la política, pero tú nada más no vas a meter aquí, ni vas a decir qué es lo que se va a hacer en la casa.".

Sergio, ya furioso, declaró que él no se encargaría de decidir el destino de la comida, sino que todo lo haría 'La Jefa': "ah bueno nada más te estoy diciendo. No, la que lo va a decidir es 'La jefa', pend... ¿quién lo va a decidir?"; Poncho lo respondió que él no era nadie pare tomar decisiones por todos los demás de la casa a lo que Mayer declaró: "Yo hablo lo que se me hinchen los hue...". La discusión se prolongó por un rato más, hasta que Poncho, en tono pasivo agresivo pidió disculpas.

"No, yo dije eso y te estoy pidiendo una disculpa si te afectó y ya. No sabía que te había afectado, ya."

Sergio declaró que, en realidad, Poncho no le estaba pidiendo ninguna disculpa, pero luego de más dimes y diretes, Mayer aceptó las dispensas de De Nigris. Ante esto, el participante de Bailando por un sueño, le pidió al exGaribaldi que, cuando algo le molestara se lo dijera en privado, a lo que Sergio respondió que, en realidad, el tema de la política no le afectó, pero consideró que era un tema delicado que no se debía traer a colación a un reality show.

Fuentes: Tribuna