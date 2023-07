Se volvió mujer: Tras 10 años desaparecido, galán se retira de Televisa y se une a Chapoy en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien hace 10 años realizó su última telenovela y que sorprendió a sus fans tras volverse mujer, regresó a la televisora TV Azteca con un tremendo proyecto que pretende destrozar a la competencia en San Ángel. Se trata del querido Jaime Camil, quien protagoniza la bioserie autorizada del fallecido cantante Vicente Fernández que pronto se transmitirá por el Canal Azteca Uno.

El hermano de Issabela Camil comenzó su carrera con la empresa del Ajusco a finales de los 90 conduciendo el programa El show de Jaime Camil y posteriormente Qué nochecita con Jaime Camil, además de que actuó en las novelas Tentaciones y Demasiado corazón. Sin embargo, desde el año 1999 se mudó al Canal de Las Estrellas para participar en el melodrama Por tu amor y luego estuvo en otros como Las tontas no van al cielo, Los exitosos Pérez, La fea más bella y Qué pobres tan ricos.

En la telenovela Por ella soy Eva, Camil tuvo uno de sus papeles más entrañables ya que se transformó en mujer, caracterizándose con una peluca, maquillaje, ropa femenina y tacones. A la fecha, el histrión tiene más de una década alejado de Televisa ya que decidió probar suerte en Hollywood, donde formó parte del elenco principal de la serie Jane the virgin. Él mismo confesó en una entrevista que nunca tuvo exclusividad y que por ello pudo trabajar donde quiso.

Durante la tarde de ayer martes 18 de julio, Jaime Jamil dio un duro golpe a la televisora de los Azcárraga ya que apareció como invitado del programa Ventaneando para promocionar su regreso al Ajusco por todo lo alto. Resulta que el actor mexicano visitó a Pati Chapoy, Daniel Bisogno y demás elenco para anunciar que en un mes más estrenarán El Rey, la bioserie autorizada del fallecido cantante Vicente Fernández.

Nos dijeron que iba a salir pero no cuando, entonces ya tenemos fecha, el 14 de agosto para que estemos todos disfrutando", expresó.

Jaime recordó un poco de la realización de este proyecto, originalmente para Telemundo, y detalló que aunque él no conoció al 'Charro de Huentitán' en persona, sí obtuvo la bendición de su viuda, Cuquita Abarca, para arrancar el proyecto: "Me llamó, muy linda, un encanto de mujer, es muy propia Cuquita, me decía 'muy buena suerte, que lo haga bien' y yo tuteándola, me dio la bendición", declaró el intérprete de 49 años.

Como se sabe, la televisora de San Ángel también grabó su propia bioserie, El último Rey: El hijo del pueblo, la cual está basada en la biografía no autorizada del 'Charro de Huentitán' y fue protagonizada por Pablo Montero. Lastimosamente, se dice que el proyecto de Jaime Camil no superó al de Televisa, por lo cual muchos televidentes ya especulan que podría convertirse en un nuevo golpe al rating de TV Azteca.

