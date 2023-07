¿Televisa o TV Azteca? Verónica Castro regresará a la TV tras escándalo lésbico y 4 años retirada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 4 años de ausencia, la reconocida actriz Verónica Castro confesó que no está retirada del mundo del espectáculo para siempre y es que en una reciente entrevista ella misma confirmó que sí volverá a la televisión. No obstante, la también cantante y conductora puso una importante condición para su regreso al entretenimiento, tras decidir alejarse por el escándalo lésbico que desató Yolanda Andrade, quien aseguró que fueron pareja.

Como se sabe, Vero es una de las actrices mexicanas más hermosas y exitosas gracias sus protagónicos en telenovelas en Televisa y los trabajos que desempeñó como presentadora de shows nocturnos. Lamentablemente en el año 2019 tomó la decisión de alejarse luego de que Yolanda Andrade filtrara que supuestamente tuvieron una relación lésbica y que incluso se casaron de forma simbólica en Holanda.

Durante la entrevista que concedió al conductor peruano Andrés Hurtado, la cual se efectuó en su casa en Acapulco, Guerrero, Verónica reveló que la única condición que pone para volver al medio es que se trate de un gran proyecto, que no solo la haga brillar a ella, sino que también cautive a la audiencia: "Sí, hago cualquier cosa, lo que la gente quiera, lo que realmente esté bien hecho para el público, por supuesto que sí, pero si de repente hacen tantas porquerías en las televisiones, que dicen tantas cosas".

Yolanda asegura que fue novia de Verónica Castro

Y es que de acuerdo con palabras de la mamá de Christian Castro, en la actualidad no hay proyectos de tanta calidad: "Luego no se antoja o se le van a uno las ganas, pero de repente hacer algo así divertido, platicar con el público, cantarles una canción, darles una buena escena, una buena historia, ¿quién no va a querer?", explicó. Cambiando un poco de tema, la artista de 70 años recordó una de las anécdotas que vivió con el fallecido actor Rogelio Guerra, a quien consideró uno de los más grandes galanes de la pantalla chica.

Muy amoroso, y al final hizo un muy buen matrimonio, aunque fue gran seductor y tenía novias. Sí me gustaba, como hombre lo veía y decía '¡qué hombre tan guapo!'".

Y justamente hablando de su actual condición para volver a trabajar, Castro contó que en una ocasión rechazó un proyecto que le parecía una "porquería": "(Una vez dije) 'esto está horrible, ¿cómo vamos a hacer esto?', 'vamos a ganar la plata, la gente quiere agarrarte, quiere tocarte, quiere vernos juntos' (me contestó), 'me da vergüenza recoger el dinero', le digo, ‘porque es una porquería esta obra de teatro', (me responde) 'pero estamos ganando mucho dinero', pero ¿no te da vergüenza?, le decía yo, 'sí, pero me la aguanto' (me refutó)".

Finalmente, al escuchar que es considerada como el ícono más grande de México y Latinoamérica, Verónica únicamente agradeció el cariño de la gente, destacando que precisamente este tipo de comentarios es lo que la ha llevado a no aceptar cualquier oferta laboral: "No me siento tan grande, humildemente te lo digo, y no es por una falsa humildad, sino porque realmente amo mí país, amo América Latina... siempre quiero hacer una representación que valga la pena que sea yo mexicana", dijo de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Fuente: Tribuna