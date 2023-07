Ciudad de México.- El pasado domingo, 16 de julio, se vivió una de las expulsiones más conmovedoras y polémicas de La Casa de los Famosos México, con la salida de Bárbara Torres, quien fue tomada como una de las participantes más controversiales del concurso por sus explosivos cambios de humor, así como por las traiciones que llegó a cometer dentro de la mansión, y las peleas que protagonizó junto a Raquel Bigorra, Paul Stanley, Ferka Quiroz y Sofía Rivera.

El comportamiento de la comediante de Familia P. Luche fue tomado a mal por la audiencia, quienes semana con semana pedían que la actriz de origen argentino saliera del show, mientras que otros más se dedicaban a insultarla por el comportamiento que llegó a mostrar dentro de la casa. No fue sino hasta que Bárbara abandonó el concurso que su hijo tuvo la oportunidad de hablar frente a las cámaras y pedir que se respetara a su madre.

Ya anteriormente, Emilio Osorio había llegado a declarar que la actitud de Bárbara Torres, dentro del show, podría estarle ocasionando problemas a su hijo. El joven actor narró que nadie más que él, podía entender la impotencia que un hijo siente cuando ve que su madre está tan expuesta en este tipo de realitys, puesto 1 año atrás, la propia Niurka estuvo en la segunda edición de La Casa de los Famosos en Telemundo.

Es posible que la vedette cubana se haya sentido identificada al ver la escena en la que el hijo de Bárbara salió a defenderla frente a todas las cámaras, es por ello que publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde contaba su reacción. Esta misma publicación temporal fue rescatada por el programa de Imagen TV, De primera mano, quienes se encargaron de replicar la premisa y transmitirla en su programa.

En el video se alcanza a ver Niurka hablando desde la experiencia de ya haber participado en este tipo de concursos y declaró que el hijo de Bárbara Torres le habría dado un "escarmiento" a las personas que pertenecen a la "generación de cristal", quienes se toman todo lo que ocurre dentro del programa de telerrealidad como algo muy personal, cuando en realidad se trata de un simple "juego".

"Hijo de Bárbara, que catedra, que escarmiento le dio a todas esas personas o personitas de esa generación de cristal. No entienden de límites, no comprenden, no acaban de entender que es un juego y no puede ir más allá."