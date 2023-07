Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos meses el polémico medio TV Notas filtró unas fotografías en las que se puede apreciar al galán de telenovelas, Jorge Salinas, dándose tremendo beso con quien, se supone, era su nutrióloga. Este hecho causó un gran revuelo en diversos medios de farándula y mucho se esperó la reacción de la esposa del actor, la también actriz, Elizabeth Álvarez, pero ésta jamás llegó.

Como es natural en este tipo de casos, se creía que la pareja estaría planeando su divorcio o que directamente tenían una crisis matrimonial, cosa que fue negada por ambos ante varios medios, pero... ¿estaban diciendo la verdad? Recién el pasado martes, 18 de julio, el programa de Miami, Chisme no like, lanzó un video en exclusiva donde se puede apreciar que las cosas entre los histriones no se encuentran en su mejor momento.

De acuerdo con lo declarado por el conductor, Javier Ceriani, el clip fue captado en una reconocida plaza del sur de la Ciudad de México. En el clip se podía apreciar a la actriz de La Herencia y al actor de Perdona nuestros pecados comer en un restaurante, aunque algo no parece estar del todo bien. Y es que, no hace falta estar en el recinto para notar la tensión que había entre los dos mientras consumían sus alimentos.

Según Ceriani, Jorge Salinas se encuentra comiendo un filete, mientras que Elizabeth come con mirada distraída, parece que mira en dirección a la cámara que los está grabando, pero en realidad no nota que ésta se encuentra ahí; es entonces que el actor comienza a decirle algo y, por la gesticulación de sus manos, parece un tanto molesto. Ante esto, Álvarez lo voltea a ver, pero su gesto podría parecer de fastidio.

Mientras transmiten el video, Javier menciona que la actriz de Fuego en la sangre inhala un par de veces, de manera exasperada. Luego de esto, el video hace un corte y se puede ver a Jorge Salinas buscando a Elizabeth. Según datos de Chisme no like, la famosa habría abandonado el restaurante sin apenas consumir alimento y con una actitud furiosa. Al no encontrar a Álvarez, Salinas termina dejando la plaza solo.

Hasta el momento en el que se escribió esta nota, ni Elizabeth ni Jorge Salinas han emitido ningún comentario al respecto; sin embargo, dichas imágenes serían la prueba de que existe una crisis marital entre ambos famosos, aunque al no ser algo confirmado por ninguno de los involucrados, se puede dejar todo como una mera especulación y solo el tiempo dirá si ambos permanecerán juntos o no.

Fuentes: Tribuna