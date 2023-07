Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varios días de muchas especulaciones y polémica, hace algunas horas una conductora del programa Venga la Alegría confirmó que Laura G sí abandonará la emisión luego de 5 años en las filas de TV Azteca. Fue la periodista Flor Rubio quien brindó todos los detalles sobre la salida de la originaria de Monterrey del matutino y confirmó por primera vez si fue despedida o si ella decidió renunciar.

Desde el pasado fin de semana se comenzó a rumorar que la también empresaria de 38 años tenía los días contados en el programa ya que presuntamente tuvo una fuerte discusión con su jefa, la productora Maru Silva. Posteriormente, el periodista Álex Kaffie compartió que ya era una realidad que la exconductora de Televisa dejaría Venga la Alegría e incluso compartió que el 28 de julio sería su último día al aire.

Elenco de 'VLA'

Y aunque hasta el momento Laura sigue sin hablar acerca de su presunta salida del programa competencia del matutino Hoy, hace algunas horas compartió que está lista para el cambio y explicó qué sigue para su carrera: "Laura para ti, mereces tiempo, tiempo de seguir siendo, tiempo de volar, tiempo de sentir, tiempo de extrañar, tiempo de ser mi prioridad", expresó muy conmovida y al borde de las lágrimas.

Horas después de que 'La G' lanzara estas indirectas, la periodista y conductora Flor Rubio comunicó durante su programa de radio Formula espectacular que sí era verdad que la regiomontana estaba a punto de abandonar VLA: "Aunque todavía no es oficial y seguramente se hará oficial la próxima semana, pues sí podemos decirles que efectivamente y con enorme que nuestra Laura termina su ciclo en 'Venga la Alegría', la próxima semana, el 28 de julio", compartió.

Inmediatamente después, Flor compartió con sus radioescuchas la verdadera razón por la que Laura deja la conducción de Venga la Alegría: "Se va por decisión personal. Laura está en una etapa en donde sus hijos están muy pequeños y ella tiene ganas de vivir un poco lo que es la familia, la maternidad". Asimismo, la periodista puntualizó que la regiomontana se quedaba sin contrato a finales de mes y fue ella misma quien habría pedido que no se lo renovaran.

Y es que al parecer, 'La G' estaba decidida a dejar Venga la Alegría: "Su plan es irse a Monterrey, tiene ganas de ir a Argentina con su esposo y para evitar los rumores en redes, les estoy dando la versión real, no se peleó con la productora, su contrato terminaba en julio y ella tomó la decisión de no renovarlo". Cabe resaltar que en la cuenta de Twitter La Portada compartieron que detrás de la renuncia de Laura se encuentra una oferta muy importante, pero no en Televisa sino en Telemundo, donde su exjefa Sandra Smester tiene un alto puesto.

.Fuente: Tribuna