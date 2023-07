Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido presentador y polémico actor, Daniel Bisogno, en pleno programa en vivo de Ventaneando tomara la decisión de hablar sobre su vida personar y al fin salir del clóset con un contundente mensaje, su exnovio 24 años menor que él, Jesús Castillo, a través de las redes sociales le acaba de mandar un burlón mensaje con respecto a lo que piensa de lo que dijo.

Como se sabe, hace varios de años que Bisogno se encuentra siendo blanco de las dudas públicas sobre sus preferencias amorosas, incluso en el año del 2020, poco después de su divorcio, publicaron fotos del presentador con un joven, de nombre Jesús Castillo, el cual fue su pareja casi tres años, hasta se dijo que llegaron a comprometerse, pero lamentablemente se dijo que estos habían terminado, además de que el joven comenzó a compartir comentarios en burlas Daniel.

Tanto el romance como la ruptura se mantuvieron siempre en rumores, debido a que el presentador de TV Azteca en ningún momento confirmó o desmintió que estaba en una relación sentimental con el joven que era 24 años menor que él, sin embargo, dada a las fotografías que salían a la luz para el público era un hecho y al terminar hubo una pequeña guerra de dimes y diretes entre ambos en redes sociales.

Y ahora, al parecer van a continuar, debido a que recientemente Daniel finalmente salió del clóset con un contundente mensaje, y aunque en ningún momento dice que es gay, mencionó que no tiene problemas en que lo capturen con persona de cualquier genero, afirmando que: "Yo no estoy para mentirle nada a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco estoy para ir gritando quién soy, si yo sé quién soy, no pasa nada... Yo nunca he visto que alguien salga a explicar que su orientación, son cosas que no tenemos que salir a explicar".

Ante este hecho, Jesús en las redes sociales, como Twitter, se burló del mensaje que lanzó el presentador del reconocido programa vespertino de la empresa del Ajusco, pues compartió un mensaje en el que dice: "ridículo, ya nada más causa lástima jajajaja", uniéndose a otros internautas que señalan que él solamente no quiere admitir una verdad que ya todos saben, conmocionando a millones.

Cabe mencionar que hasta el momento el reconocido colega de Pati Chapoy no ha salido a dar una respuesta al joven con respecto a estos comentarios, sin embargo, se espera que este mediante sus redes sociales decida mandar una indirecta en su contra a modo de contestación a lo dicho, tal como lo hizo después de que terminaron y Castillo comenzó a atacarlo de igual forma en sus cuentas como Instagram.

