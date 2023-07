Ciudad de México.- Hace casi 1 año, Niurka Marcos dio de qué hablar al entrar como una concursante más de La Casa de los Famosos México. Como algunos recordarán, durante las semanas que la vedette estuvo dentro de la entonces producción de Telemundo, causó controversia por sus explosivas reacciones y su amorío con Juan Vidal, el cual terminó de manera explosiva unos meses después de que el show llegó a su fin.

En esta primera temporada de La Casa de los Famosos México, producida por Televisa/Univisión, le llegó al oportunidad de brillar al hijo de Niurka, Emilio Osorio, quien ha destacado por ser completamente distinto a su madre, ya que, si bien ha tenido algunos conflictos con ciertos habitantes de la casa, como es el caso de Marie Claire, la realidad es que el joven actor ha destacado por su tranquilidad y por llevar una buena relación con los otros concursantes.

Emilio Osorio consuela a Bárbara Torres

Créditos: Instagram @niurka.oficial

Este hecho no parece molestarle a Niurka, quien durante la jornada del pasado sábado, 1 de julio, compartió un breve video en donde se aprecia a Emilio dándole un contundente mensaje a Bárbara Torres, quien se mostró completamente derrumbada después de uno de sus tantos pleitos con Raquel Bigorra. En la escena se puede ver al hijo de Juan Osorio en una de las habitaciones con la argentina, a quien estaba consolando con las frases que su propia madre le decía para reconfortarlo.

"Mi mamá me dice que si hay alguien a mi alrededor que no me cae y ya me empieza a hacer daño a mí, tengo que empezar a cambiar yo, porque no puede ser que algo externo controle lo interno. Yo creo que eres muy fuerte w..., yo creo que tienes muchas cosas como cualidad esta empatía que tienes, esta cosa que tienes que dices 'yo no creo poder aguantar esto' es parte de tu naturaleza, pero cuando cae, creo yo, que cuando cae en el hacerte daño a ti misma, cuando te estás haciendo un daño tú eres quien tiene que suichear eso."