Ciudad de México.- Recientemente la reconocida empresaria y muy polémica modelo, Hailey Bieber, una vez más volvió a hablar sobre su enemistad con la muy querida actriz y famosa cantante, Selena Gomez, señalando que la han acusado de ser "un odio vil" y terrible, pero dejó en claro que todo es una invención, logrando impactar con su confesión respecto a este tema que las ha seguido por varios años.

Como se sabe, la historia entre la actual esposa y exnovia de Justin Bieber es bastante complicada y tensa precisamente por el cantante de origen canadiense, debido a que por muchos años se ha afirmado que la modelo se interpuso en medio de la relación y por ello fue que terminaron, así que fans de Gómez desde ese momento han estado en contra de la pareja en varias ocasiones se han lanzado en su contra.

Y aunque han pasado varios años desde eso hecho, una vez más la famosa modelo decidió abordar el tema de su matrimonio con Bieber y su presunto pelea con la intérprete de Wolves, que dicen se originó a causa de este motivo, durante su reciente participación en el programa de The Circuit with Emily Chang, dando su contundente opinión sobre lo que piensa, además de negar una vez más que esto pase.

Selena y Hailey. Internet

Ante este hecho, la esposa del famoso intérprete de Sorrry, recientemente en su testimonio mencionó que no creía el hecho de que en realidad lo que se dice sobre sus peleas no es sobre ellas en realidad, sino por fans que hacen enfrentamientos innecesarios, mencionando que: "No creo que se trate de mí, Hailey Bieber y Selena Gomez. No se trata de este enfrentamiento entre dos mujeres y la división entre dos mujeres".

De igual forma la señora de Bieber afirmó que para ella todo esto es simplemente que: "Se trata del odio vil y repugnante que puede provenir de narrativas completamente inventadas, retorcidas y perpetuadas", destacando que esto en realidad estaba pasando de solamente ser invenciones o malos comentarios y en realidad: "Eso puede ser realmente peligroso", recordando las amenazas que ha recibido por parte de los fans de la intérprete de Look At Her Now.

La modelo y empresaria creadora de Rhode Skin agregó que la negatividad es una "oportunidad de realmente defender el unir a las personas", dejando muy en claro que en realidad: "No estoy de acuerdo con el tipo de división que causó", mencionando que entre las mujeres debería de haber unidad y no tirarse entre ellas o dañarse por terceras personas, negando así que se odien verdaderamente.

Selena, Justin y Hailey. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui