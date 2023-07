Ciudad de México.- Hace poco más de 2 meses, el mundo de la farándula tuvo que despedirse de grandes figuras de la industria, entre ellos se podía mencionar a Xavier López Chabelo, Ignacio López Tarso, Andrés García, Rebecca Jones, entre muchos otros; sin embargo, la gran sorpresa fue la muerte de Julián Figueroa, quien apenas tenía 27 años de edad y así como un gran futuro por delante.

Inicialmente se dijo que el cantante se suicidó, esto producto de una supuesta depresión con que la estrella de Mi camino es amarte estuvo lidiando desde la muerte de su padre, Joan Sebastian, sin embargo, más tarde se supo que, lo que en realidad ocurrió es que la celebridad perdió la vida debido a un infarto fulminante y es que, aunque pocos lo sabían, semanas antes el cantante padeció Covid-19 y esta enfermedad puede dejar secuelas cardíacas.

A raíz de esta penosa situación, México volteó a mirar a Maribel Guardia, quien es ampliamente conocida por el público y sus compañeros de actuación por su alegría y carisma. Propios y ajenos le dieron su pésame e incluso varios famosos intentaron ir a su casa para acompañarla a velar a Julián; sin embargo, la estrella de Lagunilla mi barrio les impidió el paso, puesto deseaba que el momento fuera íntimo.

Dicha decisión fue respetada por sus fans, quienes después de 2 meses de los hechos, no han dejado de enviarle regalos a Maribel, ya fueran cuadros de su hijo, almohadas con el rostro de Julián Figueroa, entre otras cosas. La actriz ha procurado agradecerle a sus fans por todas sus atenciones, sin embargo, recientemente, un fan le sacó unas lágrimas a la estrella de Corona de lágrimas por un magnífico presente que le envió.

Créditos: Instagram @maribelguardia

La noticia trascendió gracias a un video que la propia Maribel grabó y compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde le agradeció a sus fans por todas las "demostraciones de amor" que ha estado recibiendo desde la muerte de Julián; mientras que en el clip se aprecia a la famosa con una visera color negra y un outfit deportivo a juego, al tiempo en el que lucía a punto de romper en llanto, mientras sostenía un rosario en sus manos.

Quiero enseñarles un regalo, ¿pues qué puedo decirles?, me tocó el alma totalmente, miren a mi precioso niño", declaró la actriz mientras mostraba que el rosario tenía una fotografía de Julián Figueroa. "Mi amor, mre galaron 20 rosarios preciosos, con mi Julián atrás está la virgencita de Gudalupe, pero bueno, ¿cómo no emocionarme? Si ese niño es mi ángel. Ay perdón que me emocione, pero es que no hay manera de que no me emocione."