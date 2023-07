Mía Rubín y Tarik Othon dan importante paso en su relación; así se vistió la cantante para la ocasión

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Mía Rubín y Tarik Othon robaron suspiros desde que confirmaron su noviazgo hace varias semanas, a través de las historias de Instagram de ambos jóvenes, en las que el torero presumió el gran letrero en el que se leía la leyenda "¿Quieres ser mi novia?", mientras que de fondo se podía apreciar pirotecnia. A pocos meses del inicio de su relación, la pareja decidió dar un paso importante.

Si bien, cualquiera podría creer que se trata de un compromiso, la realidad es que esto no es así, puesto la hija de Andrea Legarreta y el torero parecen estar disfrutando al máximo de su mediática relación, por lo que, hasta el momento, es difícil saber si están pensando en una boda, como tal. Lo que sí están haciendo es gozar de su primer viaje como pareja, el cual realizaron a Orlando, Florida.

La aventura de la hija de Erik Rubín y Tarik quedó documentada a través de sus redes sociales, donde mostraron algunas fotografías en las que ambos aparecen posando en algunas de las atracciones de Island of Adventure. Aunque no está confirmado que ambos fueron solos, se estima que sí, puesto en esta ocasión no se aprecia a ninguno de los amigos de la pareja, alrededor de ellos, como sí ha ocurrido en otras ocasiones.

En las fotografías, se aprecia que ambos gozan de un amplio conocimiento de la moda, hecho que utilizaron para complementar sus propios outfits, tan solo hay que notar que los colores de la ropa de ambos se complementa perfectamente, siendo que los dos están utilizando tonos oscuros como es el caso del negro y el azul marino, por otro lado, Tarik no tuvo miedo de mostrar un poco de pierna al usar pantalones cortos, lo que es una opción ideal cuando se va a un sitio de altas temperaturas.

Créditos: Instagram @miarubinlega

Por otro lado se encuentra Mía Rubín, quien una vez más demostró que es una experta en moda al llevar un vestido corto, con apariencia de jumper, sin manga y con costura en los laterales, lo que da un aspecto asimétrico, este estilo es uno de los preferidos de la temporada de verano 2023, asimismo, la joven cantante completo su look con unas zapatillas deportivas, perfectas para cuando saldrás a un lugar al que caminarás bastante y unos lentes de sol.

Cabe señalar que tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín han demostrado abiertamente su apoyo a Mía y a su novio Tarik, a quien en cada oportunidad que tienen califican como un buen joven, incluso anteriormente, la conductora de Hoy llegó a defenderlo de sus detractores y es que, Othon llegó a recibir fuertes críticas por dedicarse a la tauromaquia, actividad que es considerada controversial hoy día por la forma en la que los toros pierden la vida.

Fuentes: Tribuna