Pleito en Televisa: Conductor de 'Hoy' se lanza contra Mauricio Garza en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa acaba de desatarse un fuerte pleito, debido a que el reconocido conductor del programa Hoy y reportero de espectáculos, Sebastián Reséndiz, no dudo en lanzarse en contra de Mauricio Garza, el reconocido galán de novelas, dentro de una gala sobre La Casa de los Famosos México, que se encuentra a punto de comenzar con la gala de eliminación.

Como se sabe, el afamado reality show proveniente de Telemundo ante las cámaras de la empresa San Ángel tiene ya alrededor de un mes al aire, con el 24/7 a través de la página de streaming de la empresa, ViX+, y desde el primer momento en el que salió al aire no han dejado estar en medio del escándalo y de las polémicas, especialmente actores como Poncho de Nigris y también Sergio Mayer.

Y ahora, una vez más se encuentran en medio de la polémica, debido a que en la reciente gala del famoso programa producido por Rosa María Noguerón, debido a que en esta estuvo Reséndiz, Mauricio y Galliano, hablando con respecto a las peleas en el interior de la casa, como recientemente se ha visto envuelta de la famosa actriz y comediante, Bárbara Torres, con varios de los integrantes de la emisión.

Elenco Casa de los Famosos México. Internet

El tema surgió mientras que ellos hablaban sobre los nominados de la semana para luchar por su estancia dentro de la casa este domingo 2 de julio, debido a que el miércoles 28 de junio, mandaron a la eliminación a sus compañeros, que resultó ser la famosa presentadora cubana, Raquel Bigorra, el presentador Paul Stanley, la boxeadora, 'Barbie' Juárez, y el famoso actor y político, Sergio Mayer.

Ante esto, Mauricio mencionó que las tensiones y los arranques que ha vivido la actriz de La Familia P.Luche podría deberse a estar encerrada entre cuatro paredes las 24 horas del día, los siete días de la semana, pero Sebastián con su usual carácter tan mordaz y su manera de decir las cosas, este dijo que no deberían de culpar el estar encerrados, debido a que a veces el verlos tanto solo muestran su verdadero ser.

Ante este hecho, Galliano se mostró en apoyo del famoso presentador del ¿De Qué Me Hablas? en el matutino producido por Andrea Rodríguez, mencionando que no todo era causa del encierro y que no los transformaba, sino que simplemente había sacado el verdadero yo de la famosa actriz como hizo con todos, destacando comportamientos que no han cambiado, como el de Wendy Guevara.

Fuente: Tribuna del Yaqui