Raquel Bigorra estalla y agarra a golpea a Sergio Mayer en 'La Casa de los Famosos' por esta acción

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa todos han quedado muy sorprendidos, pues recientemente la reconocida presentadora y polémica cantante, Raquel Bigorra, no pudo más y estalló en contra de Sergio Mayer, debido a ciertas acciones del famoso político y muy reconocido actor de novelas, por lo que no dudó en agarrarlo a golpes en plena madrugada en La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, Mayer y la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se encuentran en la lista de nominados del famoso reality show de la empresa San Ángel, por lo que han estado en la vista del público principalmente con sus reacciones y comentarios a estar en la cuerda floja durante la semana, y como es costumbre desde el comienzo de este, Mayer se ha robado principalmente los reflectores en el interior.

Tal como acaba de suceder durante la madrugada de este domingo 2 de julio, debido a que el histrión de novelas como La Fea Más Bella, al no poder dormir y notar que la presentadora de origen cubano se despertó para ir al baño, este optó por esconderse a la salida del pasillo en el que se encuentran los cubículos, y cuando pasó por dicho lugar este saltó apareciéndole de la nada con el clásico grito de "bu" para asustarla.

Broma que resultó 100 por ciento efectiva para Sergio y logró el cometido de esta, pues la expresentadora de Venga la Alegría saltó y dio un fuerte grito al haber sido asustada por el también político, el cual no paraba de reír ante la situación, celebrando de esta forma que una nueva víctima haya caído en sus bromas, pues como se sabe, esto se lo ha hecho a un par de sus compañeros, tales como Poncho de Nigris.

Pero por su parte, aunque Raquel también soltó un par de carcajadas, no dudó en lanzarse en su contra y demostrar que no le pareció el susto comenzando a darle varios golpes, muy suaves y sin la intensión de lastimarlo verdaderamente, a modo de castigo por lo que acababa de hacer, sin embargo, el esposo de Issabela Camil no podía parar de reír por la broma que se ha vuelto como uno de sus clásicos.

Cabe mencionar que se dice que este domingo 2 de julio la eliminada será Raquel, pues desde hace un par de días comenzó a circular por Twitter una lista en la que se revelan cómo es que será el orden de los eliminados dentro de la famosa emisión, en el cual se señala que la cuarta eliminada sería la famosa presentadora de origen cubano, aunque la productora María Noguerón ha negado rotundamente la validez de la lista.

