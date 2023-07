Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz y muy querida cantante, Lucero, acaba de dejar completamente en shock a sus millones de fans de Televisa y seguidores en las redes sociales, debido a que en un en vivo acaba de exponer a su hija Lucero Mijares, pues durante una serie de cuestionamientos habló del consumo del alcohol de la joven primogénita de ella y el cantante, Manuel Mijares, durante su actuación en obra de teatro.

Esto sucedió hace poco, pues después de que la joven debutó como actriz en el estreno del famoso musical, El Mago, que estaba bajo la producción de Juan Torres, en el teatro Hidalgo de la Ciudad de México, pues ambas decidieron realizar un en vivo en su cuenta de Instagram, así que se unieron para hablar con los seguidores de ambas y aclararon diferentes cuestionamientos que les realizaron estos fans.

Mientras que estaban en ese live de la mencionada red social, Lucerito estaba hablando sobre su reveladora entrevista en el programa de radio de Maxine Woodside de Todo Para La Mujer, uno de los internautas que estaban en dicho lugar, este le dijo que estaba ebria, a lo que la menor bromeó respondiendo: "Sí, estoy borracha, estoy súper borracha”, entre risas con su madre sorprendida y para nada divertida.

Al no encontrar lo divertido en que dijeran que su pequeña estaba en estado de ebriedad por el consumo de alcohol durante el estreno de su obra de teatro, la intérprete de Cuéntame exclamó: "¿Por qué dicen eso si no estás borracha, si tú no tomas? No entendí el chiste. Yo creo que la que está borracha es la que lo comentó", mientras que la menor siguió la broma y entre risas dijo: "¡Claro, yo llego a mi trabajo hasta atrás!".

Pero, la actriz de novelas como La Dueña, decidió dejar de lado las bromas y destacó que: "Ya, hablando en serio, hay gente que me pregunta: '¿cómo vas con tus hijos en edades de la juventud?', y es que muchos chavos toman mucho, se desvelan mucho, van a fiestas, el antro… y la verdad es que agradezco que tú y José Manuel sean chavos tan sanos", afirmando que ella jamás toma una gota del alcohol.

Finalmente, le dijo de frente a su hija lo orgullosa que se siente y también resaltó que se parecían muchos, mencionando que: "Tú eres un caso único parecido a mi caso porque yo a tu edad no tomaba una gota de alcohol, totalmente abstemia, no fumaba, y me encanta ver que la Lucerito hermosa no fume, no tome, no tenga una sola adicción y esté entregada a lo que le gusta, que es su música y ahora al teatro, tan disciplinada".

