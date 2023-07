Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, la influencer de belleza y maquillaje, Yeri Mua ha dado de qué hablar por el final de su tormentosa relación con el español, Naim Darrechi, la cual, supuestamente estuvo llena de abuso y maltrato, así como también salió a la luz el hecho de que la famosa estaba esperando un bebé del creador de contenido y, aunque expresó abiertamente su deseo de abortar, al final decidió dar un paso para atrás, puesto comenzó a recibir una gran cantidad de odio por parte de sus detractores.

Recién el pasado sábado, 1 de julio, comenzaron a surgir las teorías de que la también modelo ya habría interrumpido su embarazo, aunque lo habría hecho sin hablar del tema con sus fans y bajo la más estricta discreción. Todo comenzó cuando la famosa publicó un video en el que se encontraba charlando con Doña Lucy, una mujer que le ayuda con sus tareas del hogar. Su platica no parece relevante, es más pudo haber pasado por desapercibida de no ser por sus fans con ojo de águila.

En el clip se puede ver a la famosa decirle a su ama de llaves que no le prepare el desayuno, a lo que la mujer la contradice, advirtiéndole que no es bueno que se salte esta comida, por lo que le ofrece la alternativa de consumir alimentos más ligeros como un poco de fruta picada, un licuado y hasta un café, a lo que la influencer acepta consumir estas dos últimas bebidas. Esto desató un gran debate.

Yeri Mua habría concluido su embarazo

Y es que, según información de algunas de sus fans, quienes ya pasaron por el embarazo, los doctores solían ser muy estrictos con el consumo de los alimentos, por lo que siempre suelen prohibir saltarse las comidas, otro hecho que llamó la atención es que Yeri Mua parece continuar con su ingesta de cafeína, nutriente también está prohibido cuando una persona está embarazada, por lo que comenzaron a surgir teorías de que: o no quiere tener al bebé o directamente ya lo abortó.

Aunque este dato aún no ha sido confirmado por Yeri Mua, sí sabe que ella no quería tener a su hijo, en primer lugar, de hecho, según algunos informes, ella estaba pensando en abortar, cuando Naim Darrechi sacó el dato al la luz, puesto él querría tener el control sobre el bebé y ella. Como se mencionó anteriormente, la influencer decidió continuar con el embarazo únicamente porque recibió una ola de enojo en su contra.

No le quiero dar el gusto a nadie, pero quiero estar tranquila, en paz. Estoy enojada porque esta persona hizo público mi deseo de abortar porque quería presionarme para esto. Pero no te voy a dar el gusto de ser papá, jamás va a tener tu apellido. Yo no quería que el bebé nazca, tengo muchas cosas en la cabeza. No puedo creer que la gente me siga tachando de asesina, a pesar de que Naim me golpeaba.", declaró la famosa.