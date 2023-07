Comparta este artículo

Barcelona, España.- En 2022, la cantante y compositora Shakira, llamó la atención de la prensa internacional no solo porque confirmó su separación del exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, sino porque además las autoridades en Barcelona la señalaron por defraudación fiscal, delito que basta decir, no dudó en hacer mención en la exitosa canción Music Session #53 que grabó al lado del productor argentino Bizarrap (BZRP). Ahora parece que este delito no la deja atrás ya que un juez abrió una nueva investigación en su contra.

De acuerdo con la información oficial, las nuevas acusaciones en contra de Shakira son por fraude al fisco por la cantidad de 14.5 millones de euros, investigación que recientemente fue confirmada por el juzgado de Esplugues de Llobregat quien aseguró que la intérprete de Te Felicito, Monotonía o Suerte presenta irregularidades ante el fisco, ya que presuntamente ha defraudado a las autoridades al evadir los impuestos IRPF durante el ejercicio fiscal del 2018, año en que ya era pareja del catalán.

Cabe destacar que en el pasado, Shakira declaró que ella no era residente permanente de España cuando fue señalada por deber impuestos entre los años 2012 y 2014. En aquel entonces dijo, solo visitaba 'La Madre Patria' para pasar tiempo de calidad con su entonces novio. Fue cuando la relación se hizo más formal cuando ella optó por vivir endecho país y a partir de entonces comenzó con el pago de impuestos, motivo por el cual insistió en que ella no tenía ninguna deuda pendiente y por le contrario, sus pagos iban al corriente.

Ahora, con esta nueva acusación, Shakira sí podría enfrentar un juicio ya que el ejercicio fiscal que supuestamente incumplió, corresponde al periodo en que ella ya era residente en España. Al respecto, se sabe que aún no ha sido notificada de manera oficial por parte de las autoridades, al tiempo que se mantiene a la espera de tener una fecha fija para el juicio que sigue en calidad de pendiente y por el que es acusada de evasión por una cantidad millonaria en euros.

Sobre el juicio que buscará determinar su grado de responsabilidad en la evasión de 14.5 millones de euros, la prensa española remarcó que a partir del 20 de noviembre del presente año deberá iniciar este proceso legal, mismo por el cual las autoridades han pedido que la famosa de 46 años quien actualmente ya es residente permanente en Miami, Florida, tenga na pena de más de ocho años tras las rejas, además de una multa que asciende a un aproximado de 24 millones de euros, lo que en dólares es un aproximado de 26.8 millones solo por el delito que implica los ejercicios fiscales del 2012 al 2014.

Hasta ahora, Shakira no se ha pronunciado por estos hechos, por lo que se espera que sus abogados sean los que le permitan abordar esta nueva acusación una vez que haya sido notificada o bien, se hayan analizado las aristas posibles para demostrar que es inocente. En el pasado, durante una entrevista con la revista Elle, la famosa aseguró que la prensa buscaba ejercer presión en su contra especialmente cuando atravesaba por la separación de Gerard Piqué, lo que le valió también insistir en que ella no era residente oficial y por ello solo buscaban afectarla en un difícil momento.

