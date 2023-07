¿Es el papá de Emilio? Bobby Larios estalla en 'VLA' y filtra grave secreto de Juan Osorio y Niurka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor Bobby Larios de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que volvió a hablar acerca de su supuesta paternidad de Emilio Marcos, además de que hizo pedazos a Niurka Marcos luego de revelar su más grande secreto. El exgalán de telenovelas de Televisa brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría y respondió de forma tajante a esta fuerte controversia.

A través de una videollamada, el ahora empresario y coach de vida volvió a señalar que el único padre del joven concursante de La Casa de los Famosos México es Juan Osorio pues afirma que ellos son muy parecidos: "Yo sé que llama mucho la atención, pero definitivamente el papá es él, si tú ves bien a Emilio, detallándose es igualito a su papá, nada más blanco, por la mamá, porque obviamente Niurka es una mujer de piel clara".

Tras asegurar que él no es el padre biológico de Emilio, Bobby hizo fuertes declaraciones en contra de la llamada 'Mujer escándalo' pues la culpó de haber hundido su carrera artística a base de brujería. Y es que como se recordará, Larios triunfó en telenovelas como Tú y yo, Salud, dinero y amor, Las vías del amor, Clase 406, Velo de novia y La Verdad Oculta, pero luego de finalizar su relación con Niurka desapareció.

Versiones aseguran que Larios acabó vetado de la empresa de San Ángel por su amorío con Niurka Marcos, pues presuntamente él y la actriz originaria de Cuba empezaron su relación cuando ella aún seguía con Juan Osorio. Durante su reciente plática con el matutino de TV Azteca, el retirado actor expresó: "Si ellos (Niurka y Juan Osorio) siguen con su forma despectiva, es cosa de ellos, es su problema, el mío no. A mí no me quita el sueño ni él ni ella para nada, ni sus pinch... brujerías".

Al escuchar estas palabras, el reportero de VLA le preguntó si acusaba a su expareja y al productor de hacer brujería y respondió tajante: "Sí, claro, por supuesto". Asimismo, Bobby detalló que se enteró del "trabajo" que le habrían hecho estos personajes pues uno de sus cómplices se los confesó: "Una vez me llamó por teléfono una persona para pedirme disculpas", afirmó el mexicano de 53 años.

Acto seguido, Bobby relató que debido al trabajo que hicieron Juan y Niurka, quien admite que sí es santera, lo perdió todo en México y confesó que vivió momentos muy duros: "No sabes el daño que me hicieron, me hicieron un daño terrible. Perdí casa, perdí coche, perdí dinero, me quedé en la pobreza extrema... Todas las cosas se bloquearon y desafortunadamente salimos muy afectados", dijo, y además reconoció que si pudiera regresar el tiempo, cambiaría muchas cosas de su relación con 'Mamá Niu'.

