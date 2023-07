¿Favoritismo en 'Survivor México'? Adianez Hernández no se guarda nada contra Aarón Albores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Survivor México es uno de los programas más exitosos de TV Azteca y esta cuarta temporada se ha convertido en una de las más caóticas y polémicas por la actitud de algunos participantes, siendo Aarón Albores el gran villano que todos han terminado odiando ya que ha llevado su irreverencia a un nivel extremo, además de que ha creado polémicas estrategias.

Recientemente, el arquitecto volvió a dar de qué hablar al protagonizar una acalorada discusión con Sergio Torres y terminaron incluso entre insultos, razón por la que el conductor tuvo que intervenir para indicar que las faltas de respeto no tienen lugar en las famosas playas de República Dominicana, así que advirtió que habría fuertes consecuencias, dado que no es la primera vez que esto sucede.

Adianez Hernández, la última eliminada compartió su punto de vista acerca de este personaje, así que frente a las cámaras de Gerardo Escareño para su canal Vaya Vaya TV no se guardó nada y destacó que no tiene las mínimas intenciones de volver a tener relación con 'El Capitán', pues aunque en su momento pudo ver su lado humano, la realidad es que no le parece la forma en que se conduce, pues asegura que es quien inicia con provocaciones y faltas de respeto.

Me fui sin ganas de platicar con una persona que no sabe lo que es el respeto".

La actriz comprende que hay estrategias que forman parte del juego, tal como sucedió cuando les saquearon el campamento, algo que dice no haberle molestado como cuando Aarón hace todo por molestar al rival y considera que no es más que puro show de su parte, pero en su momento llegó a pensar que había cierto favoritismo de parte de la producción ya que nunca recibía castigo.

No estaba entendiendo si es favoritismo o por qué no le dicen nada, dejan que ataque a los demás y ellos solo reaccionan".

Las palabras de Adi fueron escuchadas y luego de que insultara a Sergio, Warrior le llamó la atención y le resaltó que en todos los conflictos él es el denominador en común, por lo que de castigo no podrá disfrutar de una de las recompensas que gane su equipo, aunque él cree que los demás se hacen las víctimas y únicamente quieren manchar su imagen.

Finalmente, Adianez indicó que se siente feliz de poder haber regresado a la realidad y estar con su familia, mientras que al cuestionarle a quiénes ve como candidatos fuertes para ganar, la actriz reconoció que Pablo Martí es bueno en la competencia y tiene un gran número de fanáticos que lo apoyan, lo cual lo beneficiaría si nuevamente se elige al ganador con votos, aunque también ve a Ximena Duggan como favorita.

Fuente: Tribuna