Ciudad de México.- La memoria de Mariana Levy recibió un nuevo y duro golpe pues su hijo menor José Emilio Fernández está enfrentando un nuevo escándalo. Luego de que su propia abuela Talina Fernández, fallecida recientemente, lo acusara de vender notas sobre la familia, ahora es su padre José María Fernández 'El Pirru' quien lo tacha de mentiroso y vividor, pues afirma que el joven tiene años pensando en la herencia.

Días atrás José Emilio realizó fuertes declaraciones contra su padre, a quien acusó de abandonarlo con una deuda millonaria en su casa de Cuernavaca y no darle dinero desde hace tiempo, y ahora es el arquitecto quien rompió el silencio y aseguró que a su retoño le gusta victimizarse y que actualmente se mantiene de vender notas. En primer lugar, 'El Pirru' dijo que esa vivienda, él la construyó y la puso a nombre de Mariana con el fin de protegerla.

Cuando fallece Mariana, se queda la casa y decidimos que yo me iba a hacer cargo del mantenimiento de la casa de Cuernavaca y Talina de la de las Lomas, yo durante siete años pagué todo lo que tenía que ver con mantenimiento", contó José María, de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Después José María contó que desde los 17 años, su hijo ya estaba pensando en cómo se iba a gastar la parte de la herencia que le correspondía: "Tuvimos muchas fricciones, él decidió irse, hizo un rol por varias casas, él vivió con su hermana María, con Gabriela y con Talina y de todas salió mal porque en cada casa había reglas, y a él no le gusta nada que tenga que ver con reglas, responsabilidad y valores", dijo en el canal de YouTube de Inés Moreno.

José Emilio y Paula Levy

Fernández mencionó que Emilio comenzó a involucrarse en los asuntos de la herencia y fue cuando le pidió que se fuera de su casa, a pesar de que él le propuso que vivieran juntos en otro lugar: "Yo lo invité a la nueva casa y su respuesta fue que él se iba a quedar a defender su casa y él tenía que estar ahí. A mí me dijo, tienes 24 horas para sacar las cosas de tu casa, entonces ¿cómo lo voy a abandonar yo? Es un joven de 19 años, entonces me parece increíble hacerse la víctima".

'El Pirru' también precisó que María y Paula Levy pueden confirmar su versión, para comprobar que su hijo ha estado mintiendo: "Toda la familia lo hemos cobijado siempre y en especial a Emilio, porque siempre ha sido el que más ha victimizado su vida de alguna manera, con las maestras, con Talina, con Ana Bárbara, con todo mundo. Yo tengo cinco hijos y a todos los he tratado igual", expresó.

Además, el arquitecto comentó que Emilio siempre ha buscado la manera de conseguir dinero sin esfuerzo: "Con Talina pasó lo mismo y un día lo corrió, además como ella dijo, a Emilio le encantan las bambalinas, ahora le encanta vender notas, es su última pasión". Acto seguido, Fernández reveló que su hijo estaba viajando "a Miami todo pagado con El Gordo y la Flaca", en lugar de estar estudiando y trabajando: "Él se dedica a hacer notas para venderlas, le encanta el dinero fácil, no como a todos los que trabajamos para vivir".

Finalmente, José María Fernández expresó que, pese a este tipo de situaciones, solo le desea lo mejor a su hijo y negó contundentemente que esté vendiendo comida para sobrevivir, como dijo días atrás: "Yo siempre voy a estar ahí, es mi hijo... Emilio no la ha tenido fácil, hasta yo he caído en sus juegos de víctima, él no vende tacos y chilaquiles, le dan una mensualidad", concluyó expresando que lo único que desea es que el joven ocupe su inteligencia para salir adelante.

Fuente: Tribuna