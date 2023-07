Golpe a TV Azteca: Poncho de Nigris confirma a Romina Marcos como finalista de 'Masterchef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poncho de Nigris se ha colocado como uno de los integrantes más populares de La Casa de los Famosos México, a pesar de que su estancia ha peligrado en más de una ocasión el público ha decidido mantenerlo en la competencia por sus ocurrencias y polémicas que desata, además de que a lo largo de más de seis semanas a compartido algunas de sus intimidades.

Recientemente, durante una de las tantas charlas que tiene con sus compañeros no dudó en resaltar la educación que Niurka Marcos le ha dado a sus hijos, pero reveló detalles de MasterChef Celebrity, pues cabe resaltar que antes del show de Televisa estuvo con TV Azteca en el concurso de cocina y pudo conocer a Romina Marcos.

El regiomontano que ya pudo trabajar con los hermanos Marcos se desvivió en halagos hacia ellos, destacando que tienen talento y que son personas muy educadas, pero entre tanto discurso se le salió decir que la joven quedó como finalista y seguramente eso no le va a agradar a los del Ajusco, dado que han tratado de cuidar filtraciones para mantener la emoción de la audiencia, dado que la edición pasada Tatiana, quien era la conductora subió una foto de la final y todo el mundo se le fue encima.

Van a ver a los hijos de Niurka wey, bien educados, chavos buenos y a chin…da, porque Romi, en el que estuvimos de cocina finalista y con mad…", comentó Poncho de Nigris.

A pesar de las palabras de Poncho, hay quienes se reservan sus dudas de que Romina Marcos haya logrado llegar tan lejos, pues en lo que va de la temporada no ha brillado lo suficiente como otros de sus compañeros, por lo que habrá que esperar algunas semanas para comprobar si es verdad o no esta información, aunque esto le podría costar una demanda al esposo de Marcela Mistral.

¿Poncho de Nigris en riesgo de recibir demanda?

Desde que Poncho de Nigris fue eliminado de MasterChef Celebrity se ha mencionado que TV Azteca podría demandarlo por violar su contrato, pues según el periodista Gabriel Cuevas luego de grabar un reality tienen que dejar pasar un tiempo, al menos mientras termina de transmitirse para poder agarrar otro proyecto, pero él no lo hizo y descaradamente aceptó a nivel nacional haber presentado un mal platillo para que lo sacaran y cambiarse a Televisa.

Otra de las clausulas incluye no revelar detalles acerca de las grabaciones, pero consciente o no dio a Romina como finalista, algo que se desconoce si es real o no, pero de ser así podría estar en graves problemas que le podrían costar una gran multa de parte de la televisora por haber hablado demás, pero lo que es una realidad es que después de todo esto quizás la empresa de Salinas Pliego no lo quiera volver a integrar a sus filas.

