Ingrid Coronado confirma que podría girar una orden de desalojo a Anna Ferro: "Es vergonzoso"

Ciudad de México.- A un año del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, la disputa por su sus bienes continúa ya que a pesar de que dejó todo estipulado en su testamento, un departamento que se encuentra ubicado en Cuernavaca, Morelos, se ha convertido en la manzana de la discordia entre su viuda Anna Ferro y Ingrid Coronado, quien amenaza con girar una orden de desalojo.

Resulta que este inmueble lo compró el argentino junto a la conductora de TV Azteca, así que se pretendía que se quedará a nombre de sus hijos Luciano y Paolo, pero Anna no ha querido dejarlo, argumentando que sus abogados harán lo posible para demostrar que le pertenece, aunque al parecer hasta ahora no ha hecho ningún movimiento ni se ha tenido contacto con la famosa.

Ahora, en una reciente entrevista para el programa Sale el Sol, Ingrid indicó que desde hace mucho tiempo no ha sabido nada de ella, por lo que de no llegar a un acuerdo podría sacarla a la fuerza del lugar, aunque no le parece la mejor manera y espera que tenga prudencia: "Me parece vergonzoso tener que llegar a ese punto, creo que lo ideal sería que lo hiciéramos como personas decentes y evitarle esa pena, principalmente a su hija".

De igual forma, Coronado resaltó que si es tan grande el amor que le tuvo a Fernando debería respetar su voluntad, dado que lo que deseaba era dejar asegurados a sus hijos: "Una de las formas en las que podemos demostrar el amor que sentimos por las personas es respetar sus decisiones", aseguró la exintegrante de Venga la Alegría e hizo hincapié en que si se lo hubiera querido dejar a ella lo hubiera sacado del fideicomiso desde hace años, le habría pagado su parte y lo hubiera señalado en el testamento.

Ingrid asegura estar dispuesta en llegar a una solución, por lo que no tendría problema con venderle la propiedad si lo que desea es quedarse en el último lugar que pasó sus días Del Solar, pero quiere recuperar lo que le corresponde para sus hijos, así sea el inmueble o dinero, por lo que espera pronto puedan solucionar las cosas, de lo contrario tomará acciones legales.

Por su parte, Anna Ferro comentó hace unos días que ya estaban trabajando sus abogados en el tema, pero no quiso ahondar a fondo el tema, pero incluso amistades del fallecido conductor como Aarón Olvera le han pedido que entregue el departamento y han lanzado fuertes declaraciones que la dejan muy mal parada, asegurando que no fue tan buena con Fernando como asegura.

