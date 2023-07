Kimberly 'La Más Preciosa' no pierde la esperanza de regresar con su ex Oscar Barajas: "Me duele"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' confesó que le duele su separación con Oscar Barajas, con quien se encontraba comprometida y de manera repentina decidió terminar con su relación, aunque ella no pierde la esperanza de que más adelante se dé una reconciliación, así como continuar con los planes de boda, pues se encontraba sumamente entusiasmada.

Fue a principio de julio cuando Oscar publicó desde su cuenta de Instagram un collage de fotografías en las que aparece junto a la integrante del clan de 'Las Perdidas', acompañado de un mensaje en el que le agradecía por el tiempo compartido y anunció de manera oficial el fin de su compromiso, argumentando que había sido una decisión compartida, pero no ahondó en detalles alrededor de los motivos.

Ante una intensa ola de especulaciones que apuntaban a que le habrían descubierto una infidelidad, Kim decidió romper el silencio y dijo no haber sido notificada de su separación, destacando que pudo haberse tratado de un impulso de entonces novio, quien aseguró enfrenta duros problemas de adicción, razón por la que dijo se tomarían un tiempo para analizar las cosas.

El programa De Primera Mano le cuestionó a la intérprete de Muy Pegriloso su sentir ahora que sus planes de llegar al altar quedaron frustrados y cuáles fueron los motivos que los llevaron a esta situación, a lo que respondió que la falta de tiempo para estar juntos pudo ser un factor importante: "Fue una decisión de los dos, porque como que hizo falta química y lamentablemente el trabajo de él no lo dejaba, cuando yo trabajaba él estaba en casa y al revés, entonces nos hizo falta estar juntos", aseguró.

No obstante, revela que aunque están separados mantienen contacto y no pierde la fe de que más adelante puedan retomar su romance: "Claro que me duele la separación, pero fue una decisión tomada. Ojalá nos reconciliemos y se refuerce la relación, compartió la influencer que pretendía casarse el próximo noviembre".

Algo de lo que sí está segura es que quiere una cirugía más para realzar su belleza, por lo que pronto entrará al quirófano para cambiarse los implantes de seno por unos más grandes, pues quiere traerlos de 1 kilo, algo que no le parece un exceso ya que al cuestionarle si quiere seguir los pasos de Sabrina Sabrook, Kimberly 'La Más Preciosa' lo negó rotundamente y aprovechó para enviarle saludos.

