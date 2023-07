Kimberly 'La Más Preciosa' recuerda la vez que Wendy Guevara casi pierde la vida a machetazos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de su estancia en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara a compartido algunos de los pasajes oscuros que vivió antes de conocer la fama, desde su decisión de cambiar de género, los problemas económicos de su familia, adicciones y hasta que en algún momento se volvió escort para tener recursos y justo en esa etapa pasó por situaciones traumáticas.

En una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, Kimberly 'La Más Preciosa' recordó aquel momento en que corrió peligro la vida de su amiga y todo por culpa de una compañera, razón por la que tuvo que tomar terapia para superar esto y otros acontecimientos que la dejaron marcada y que afortunadamente con el tiempo ha logrado superar.

La intérprete de Muy pegriloso contó que estaban trabajando cuando un cliente se puso violento con Wendy, quien lo único que hizo fue correr para tratar de salvarse: "Por culpa de otra chica la andaban siguiendo (a Wendy Guevara) para machetearla y se metió a una taquería y el taquero la escondió en una camioneta".

Como si no hubiera sido suficiente ese shock, quien presuntamente la estaba ayudando quiso propasarse, aprovechándose de su vulnerabilidad: "Ese taquero la empezó a tocar, quería abusar de ella. De eso ya tiene como siete u ocho años", contó Kim y negó haber pasado por algo similar, pero reconoce que ser mujer trans no es fácil, ni tampoco ejercer el oficio de acompañante.

Por su parte, Wendy Guevara contó la misma historia en el reality de Televisa, revelando que el trataba de un cliente al que su compañera le había robado la cartera, así que quiso desquitarse con quien fuera y desafortunadamente la terminó correteando: "Me dijo, 'conoces a un rubia tal y tal' y le dije sí. 'Ah pues es tu amiga, ahora tú me vas a dar el dinero' y le dije yo no tengo (...) Se bajó el viejo con un machete y me persiguió y yo corriendo", contó la influencer.

Además de esta dura anécdota, la rubia platicó a sus compañeros del 'Team Infierno' que cuando tenía alrededor de 11 años fue abusada sexualmente por un sujeto mucho mayor, quien al percatarse que ya se le notaban sus preferencias sexuales decidió aprovecharse y le ocasionó fuertes lesiones, pues no pudo defenderse. Por fortuna, alguien que se percató del acto llamó a la policía y fueron a dar al Ministerio Público, pero más allá de ayudarle terminaron revictimizandola con preguntas y tocamientos para las pruebas.

