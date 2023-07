'La Casa de los Famosos México' quiere robar polémicas integrantes de 'MasterChef' para otra temporada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa decidió apostar a los realitys con la intención de recuperar audiencia y han tenido gran éxito con La Casa de los Famosos México, donde los romances, polémicas y discusiones han mantenido enganchados a los televidentes, razón por la que antes de que se dé a conocer al ganador ya están planeando su segunda temporada y polémicas integrantes de MasterChef serían algunas de sus candidatas.

Según Ana María Alvarado esta segunda entrega llegará este mismo 2023, siendo Kimberly 'La Más Preciosa' una de las más sonadas, pero no es la única ya que la famosa página experta en filtraciones @masterreality destapó que quieren imprimir drama nada más y nada menos que con Alana Lliteras y Laura Zapata, quienes en su momento formaron parte del concurso de cocina de los de Ajusco.

Esta decisión vendría de la destacada participación que acaban de tener en Top Chef VIP, donde la joven resultó ganadora, pero no solo brillaron por sus habilidades culinarias, también por los fuertes encontronazos que tuvieron ya que sus fuertes personalidades las hicieron chocar en más de una ocasión, así que están buscando llevar esas controversias para su nueva entrega.

No obstante, es importante destacar que por ahora se encuentran buscado su casting perfecto y en negociaciones, razón por la que su participación no está confirmada, pero sin duda serían una bomba juntas o por separado, pues aunque Alana es muy joven y su carrera no es tan grande como la de la señora Zapata, se encargó de demostrar que no se deja de nadie y defiende su trabajo.

¿Cómo fue la pelea de Alana Lliteras?

Durante los últimos episodios de Top Chef, Laura Zapata, Arturo Peniche y Alana Lliteras se encontraban viendo la participación de sus compañeros, pero la joven no pudo disimular su molestia, razón por la que fue cuestionada por el actor y no dudó en hacerles saber que no le parece la forma en que se han burlado de los competidores y les dejó claro que no iba a permitir que hicieran lo mismo con ella.

Yo los respeto, pero no porque sean mayores voy a dejar que hablen mal de mí, porque ya lo hicieron con Sebas", pero ambos actores dijeron no recordarlo y ella se encargó de refrescarles la memoria.

Pero eso no paro ahí, durante toda la temporada tuvieron varias discusiones y cuando Alana ganó Top Chef, la hermana de Thalía no dudó en arremeter en su contra, asegurando que había sido una final vendida, demeritando así su trabajo y es evidente que si vuelven a coincidir en otro proyecto habrá pleito.

