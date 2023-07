Malas noticias: A un mes de arrancar la gira, Anahí abandona a compañeros de RBD por el accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un mes del inicio de la gira internacional de RBD, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni se reunieron para hacer promoción de una bebida, aunque la gran ausente fue Anahí, quien sigue recuperándose tras el accidente que sufrió en el oído.

Durante su encuentro con la prensa, Christian confesó el impacto que vivieron al ver la respuesta del público mexicano tras anunciar sus espectáculos en un recinto de gran aforo. “La verdad es que no nos la creemos, ha sido para nosotros una sorpresa inimaginable, cuando nos dijeron a nosotros que querían hacer el Foro Sol, nosotros dijimos ‘¿por qué no mejor empezamos por el Auditorio Nacional?’. Me acuerdo de que Dulce nos mandaba captura del Foro Sol y decía ‘¿les cae que aquí?’”, relató Chávez con una sonrisa.

Por su parte, Dulce María aplaudió el gran esfuerzo que han realizado sus dos compañeras de agrupación para que la gira pueda llevarse a cabo en tiempo y forma. “La verdad es que a Maite tienen que darle un reconocimiento, tiene dos meses su bebecita, y aquí está caminando… Ani también con lo de su oído, bueno yo también soy mamá y todos tenemos nuestros temas y esfuerzo que estamos poniendo ahí con mucho amor”, dijo la protagonista de telenovelas.

Finalmente, Christopher Uckermann ofreció disculpas en nombre de la esposa del político Manuel Velasco y aclaró que precisamente por la afectación que tiene en el tímpano es que no pudo estar presente en el lugar. “A Anahí le hubiera gustado estar con nosotros, pero tuvo un incidente con el oído y no puede estar en lugares con mucho ruido, pero estamos muy contentos de poder crear algo tan único con ustedes”, explicó.

Y es que tan solo hace un día, se esposo, el aspirante a la presidencia de México, Velasco Coello habló ante las cámaras del programa de espectáculo Ventaneando, sobre la condición de salud de Puente, quien estaba en riesgo su participación en el reencuentro de RBD, a lo cual ahora se pudo confirmó que ya no estará presente, dejando tristes a muchos de sus fans, pues cabe mencionar que ella es una de las más populares.

Ante esto, pues solo serán cuatro de los seis integrantes, quienes estarán presentes, pues cabe mencionar que Alfonso Herrera siempre se negó a participar, pues su carrera se alejó por completo de la música, para solo ejercer la conducción, así como la actuación, algo que le ha dejado grandes satisfacciones, al participar en importantes proyectos.

Fuente: Tribuna