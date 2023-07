¡No soportó! Niurka hunde otra vez a Wendy Guevara tras éxito en 'LCDLF'; asegura que es "muy" vulgar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nuevamente la controversial actriz Niurka Marcos está dando de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación debido a que en una reciente entrevista hizo fuertes declaraciones en contra de Wendy Guevara. Luego de que en días pasados la cubana prometiera que Juan Osorio no le daría trabajo a la originaria de León, ahora arremetió en su contra asegurando que la influencer es "mucho" más vulgar que ella.

Como se recordará, la reconocida vedette tiene un par de semanas mostrando su molestia en contra de Guevara, pues días atrás confesó que no estaba de acuerdo con sus actitudes dentro de La Casa de los Famosos México y hasta la tachó de comportarse como "mustia" y la llamó "pend...". Marcos explicó que Wendy solamente estaba siendo una doble cara por querer fingir ser amiga de todos en el interior de la casa, en vez de encarar de frente a sus enemigos.

Sus palabras de inmediato hicieron eco en las redes y como era de esperarse, los miles de fanáticos de 'La Perdida' se le fueron encima. Tras haber sido destrozada días atrás, ahora se difundió el fragmento de una entrevista en la que la exnovia de Bobby Larios, quien recientemente negó ser el verdadero padre de Emilio Osorio, vuelve a hacer fuertes comentarios contra la apodada 'Reina de La Casa de los Famosos México'.

Durante su reciente plática con Mara Patricia Castañeda, la madre de Romina Marcos señaló que Wendy no es única como muchos piensan y recalcó que la mexicana la supera "por mucho" en ser vulgar: "Ordinaria, vulgar, desatada, y chúpate que Wendy me supera por mucho. Y sus fans, la adoran, la veneran. Es la patrona. Y me supera por muchos niveles de vulgaridad", explicó.

Eso sí, la intérprete de telenovelas como Velo de novia y La Fea Más Bella recalcó que le encanta la forma de ser de Guevara: "Pero yo soy fan, también. Ahorita mismo me quedé como niña de teta al lado de la vulgaridad de Wendy". Asimismo, se pronunció sobre el carisma que tiene la rubia y dijo que conoce a muchas con su misma personalidad: "Yo vengo conociendo personitas como Wendy en los antros... Personitas como Wendy hay un ching...".

Después, explicó que Wendy es privilegiada por estar en un proyecto de la talla de La Casa de los Famosos: "Pero ella fue la elegida para que la televisión rompiera el contexto. Yo te puedo mencionar a muchos, muchísimos". Ahora 'Mamá Niu' está siendo nuevamente atacada en redes debido a los comentarios que hizo sobre la influencer, sin embargo, ella ya salió a defenderse asegurando que a su edad y luego de tanta trayectoria, ella no necesita colgarse de la fama de nadie.

Fuente: Tribuna y Twitter