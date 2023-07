Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa, Elizabeth Álvarez, reapareció ante los medios de comunicación, pues acudió al estreno del musical Vaselina Timbiriche, y habló de forma tajante acerca de la supuesta crisis matrimonial que atraviesa con su marido Jorge Salinas. Como se recordará, hace unos días la villana de las telenovelas fue captada con el histrión en medio de una supuesta pelea en pleno centro comercial.

Durante su paso por la alfombra de la mencionada puesta en escena, Álvarez decidió poner fin a los rumores que apuntan a una separación de su esposo y padre de sus hijos. Tras 12 años de matrimonio y más de dos décadas en el mundo del espectáculo, la actriz confesó que no le molesta este tipo de señalamientos sobre su vida personal, y recalcó que más allá de lo que pueda decir, ella está muy segura de su relación con Salinas.

Así desmintió Elizabeth su presunta crisis con el protagonista de los melodramas La que no podía amar y Perdona nuestros pecados: "Estoy tan contenta en mi matrimonio, que yo sé quién soy, que no necesito dar ninguna declaración, pero me estás preguntando y te respondo con mucho gusto, hay matrimonio Salinas Álvarez para rato, para lo que les quede duda... Nos seguirán viendo juntos a pensar que habrá gente que se empeñe en que no, pero aquí estamos".

Elizabeth Álvarez revela que su matrimonio está mejor que nunca

Asimismo, Elizabeth fue cuestionada respecto al desencuentro que protagonizó Jorge Salinas con un reportero durante la develación de placa de las 100 representaciones de su obra Los Amantes Perfectos y ella respondió: "Las respuestas que de Jorge son a título personal porque él responde lo que quiera decir, cómo se siente en ese momento, sé que Jorge es un humano, un actor que es temperamental como un buen artista... pero yo sé que se dará vuelta a la página", dijo.

Finalmente, sobre si ha intentado aconsejar a su marido sobre su convivencia con los reporteros, Elizabeth resaltó que no es nadie para hacerlo, pues aunque es compañera de vida, no puede intervenir en la forma en que Jorge se relaciona con los medios de comunicación: "Uno no puede lidiar con la prensa, somos una mancuerna perfecta, así como un matrimonio, la prensa y el artista es la mancuerna perfecta, la verdad es que nos necesitamos unos a otros, somos un súper equipo, yo agradezco a los medios de comunicación todo".

Eso sí, la villana de la exitosa novela La Herencia resaltó que los reporteros también deben de entender cuando un artista no quiere hacer declaraciones: "También creo que hay momentos en la vida que no todos tenemos ni el humor, ni las ganas, y hay quien los evade, hay quien los confronta, yo no puedo responder por los demás, ni hablar por los demás, ni por mi esposo", recalcó, de acuerdo con información recogida por Agencia México.

Fuente: Tribuna