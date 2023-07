Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles 28 de junio fue un día muy triste para la televisión mexicana debido a que murió Talina Fernández, una de las más reconocidas conductoras del país. Ahora luego de tres semanas de su inesperada partida, su familia confirmó que los restos de la querida 'Dama del Buen Decir' fueron arrojados al mar, además de que confirmaron quiénes serán sus único cinco herederos.

Pato Levy, hijo de Talina, reveló en una entrevista exclusiva con el matutino Sale el Sol que ya se cumplió la última voluntad de la famosa presentadora de televisión, pues sus descendientes la despidieron en el mar ayer miércoles 19 de julio. Asimismo, Pato habló sobre el legado que dejó la artista que perdió la vida el pasado 28 de junio de 2023 a causa de una leucemia mieloide crónica: "Estamos preparados para hacerlo... ella quería que cuando ella muriera no hubiera broncas, no hubiera temas con el testamento, que no hubiera peleas entre hermanos y sobrinos y demás", dijo el actor y conductor.

Mientras que a través de la cuenta de Instagram de la expresentadora del programa Hoy compartieron una instantánea de un hermoso atardecer en la Bahía de Santa Lucía, ubicada en Acapulco, Guerrero, a donde acudieron diversos integrantes de su familia e incluso una amiga muy cercana de la 'Dama del buen decir' para despedirla: "Ya descansando en mi elemento", apuntaron junto a la imagen que acumula Likes y decenas de mensajes de cariño.

Llevaron los restos de Talina Fernández al mar

Al respecto de si la comunicadora mexicana pudo dejar todo listo con respecto a su herencia, Pato manifestó que Talina cumplió con el trámite días antes de su deceso: "Una semana antes de que muriera mi mamá le dije ‘ándale, faltó arreglar ciertos pedacitos del testamento para que todo mundo quedara con las cosas como deben de ser’, y una semana antes de que mi mami muriera fuimos con nuestro notario, arreglamos el testamento, todo mundo tiene lo que le toca".

Asimismo, repitió que ningún miembro de la familia iniciará una disputa por esta situación: "No va a haber pelea en absoluto, todo mundo quedó cubierto. Bendito sea Dios no dejó problemas para nadie, nada quedó inconcluso, todo lo dejó muy bien preparado", detalló de acuerdo a declaraciones de Agencia México. Y es que como se sabe, la herencia de su hija Mariana Levy ha dado muchos problemas y hasta la fecha sigue sin concluir el trámite del testamento.

Finalmente, Pato Levy reveló los nombres de las personas que están incluidas en la herencia, además de confesar que a pesar de que la conductora de televisión quiso hacer una donación en vida, esto ya no le fue posible: "Lo dejó todo muy claro, que es abrir la sucesión testamentaria, me imagino que tenemos que estar todos los herederos, que únicamente somos mi hermano Coco, mis tres sobrinos, los hijos de Mariana, o sea, María, Paula y José Emilio, y yo", explicó al respecto.

Fuente: Tribuna