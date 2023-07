Triste, Daniel Bisogno anuncia trágica muerte en 'Ventaneando'; amigo falleció en evento de RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este jueves 20 de julio el presentador Daniel Bisogno reapareció de luto en el programa Ventaneando pues anunció una trágica muerte durante la reciente transmisión. Muy consternado y triste, el también actor de obras teatrales compartió con la audiencia del vespertino que un "muy querido amigo" falleció en evento del grupo musical RBD que se realizó durante la noche de ayer miércoles.

Hace algunas horas Maite Perroni, Dulce María, Cristopher Uckermann y Christian Chávez, con la ausencia de Anahí, se dieron cita en un evento público realizado por una marca de bebidas para promocionar una edición especial del producto y además platicaron con la prensa acerca de su última gira; habría sido durante esta fiesta donde el amigo de Bisogno tuvo el accidente que le arrebató la vida de forma repentina.

De acuerdo con la información revelada por el propio conductor de TV Azteca, todo ocurrió en el Parque Bicentenario de la CDMX: "Mi amigo tuvo un accidente en este evento... Un evento organizado, no le hecho la culpa a RBD, seguramente no la tienen ellos, sino a quien organiza ese evento, al sitio, con una inseguridad tan terrible que es un edificio", explicó. Daniel no estaba en este lugar, ya que él acudió al estreno del musical Vaselina Timbiriche.

Acto seguido, 'El Muñeco' relató que su amigo dejó su chamarra en un barandal del lugar y al querer retirarse, se acercó a la zona para recoger sus pertenencias pero el piso no era seguro y terminó cayendo varios pisos abajo: "Cae cuatro pisos y no había manera de ingresar al cuarto piso porque era un edificio en donde estaba todo apagado, entonces se asoma el amigo con el que iba y no ve que es lo que estaba pasando".

El joven fue trasladado de emergencia hacia un hospital acompañado de otro amigo que estaba con él al momento del accidente, pero lamentablemente no pudieron hacer nada: "El amigo que iba con él decía que parecía que venía respirando y le decía: 'eh, no te vayas, mantente despierto. Quédate con nosotros tu familia'", expresó con la voz entre cortada. Daniel Bisogno también compartió que su ser querido era de origen español y detalló que tenía 32 años de edad, pero no reveló el nombre.

Dani también lamentó que hasta el momento, ninguna autoridad haya hecho declaraciones al respecto ni tampoco los anfitriones del evento: "Me parece curioso que hasta el momento nadie haya dicho nada, ni comentado nada...". Pati Chapoy y el resto del elenco también alzaron la voz en contra del inmueble donde sucedió el fatal accidente y ya para finalizar, el presentador mexicano lanzó un contundente mensaje a los organizadores:

A toda esta gente que a veces hace los eventos y se preocupa por la vestimenta, por tantas cosas, y que no se preocupen por la seguridad de la gente a la que están llevando y esté alguien en peligro de muerte... No hay pretexto, no hay pretexto alguno para tener un lugar sin avisos de peligro".

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno