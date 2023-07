Adiós Angélica Rivera: Televisa anuncia a Marlene Favela y Fernando Colunga para 'El Maleficio'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de semanas de especulaciones y rumores, este viernes 21 de julio Televisa descartó que Angélica Rivera y Silvia Navarro vayan a protagonizar el remake de El Maleficio y anunció por todo lo alto quiénes estelarizarán esta historia que fue todo un éxito el siglo pasado. A través de una entrevista con el programa Hoy, se confirmó que Marlene Favela acompañará a Fernando Colunga en este esperado melodrama.

El productor José Alberto 'El Güero' Castro anunció durante su entrevista con el reportero Ricardo Escobar que la originaria de Durango tendría el rol protagónico en la historia que produjo don Ernesto Alonso produjo en los 80's. Asimismo, se confirmó que el personaje de 'Enrique de Martino' será interpretado por Colunga, quien regresará a la televisora de San Ángel tras haber participado en el melodrama Pasión y poder en 2016.

Ante las cámaras del matutino de Las Estrellas, José Alberto dijo porqué decidió poner a estos artistas al frente de El Maleficio: "Los protagonistas de esta historia serán el señor Fernando Colunga y Marlene Favela, están muy bien los dos, Marlene viene guapísima, esta bellísima Marlene, y bueno, Fernando siempre ha sido un icono de las novelas", expresó emocionado el padre de la actriz Sofía Castro.

Crédito: Instagram @marlenefavela

Como se sabe, se había especulado que el productor estaba en pláticas con su exesposa Angélica Rivera para sumarse a esta historia; muchos fans de 'La Gaviota' confiaron en los rumores pues consideraban que esta novela era perfecta para el gran regreso de la actriz. Asimismo, hace unos días trascendió que Silvia Navarro también había sido buscada por Televisa para esta historia, pero también fue un simple rumor.

Además de revelar que la adaptación del exitoso melodrama contará con locaciones en Nueva York, Washington, Roma y Jerusalén, 'El Güero' Castro corroboró que la actriz Jacqueline Andere también formará parte de su elenco: "No sabes el gusto y el cariño que me da que esté la señora Andere, porque ella estuvo en la versión que creó don Ernesto Alonso. El maleficio es una obra que vino de la creatividad y del ingenio de don Ernesto", expresó el productor.

Por su parte, Marlene Favela no descartó pedirle consejos a la madre de Chantal Andere para este proyecto, y recalcó lo orgullosa que se siente por encabezar esta nueva versión: "Por supuesto que me voy a acercar a ella… [Estoy] muy feliz porque como dices tiene un elenco maravilloso, es un clásico que no habían tocado, es de los pocos clásicos que estaban ahí guardaditos, que lo hizo una institución de la televisión, el señor Ernesto Alonso, la señora Jacqueline Andere, creo que sería maravilloso", dijo según información recogida por Agencia México.

Fuente: Tribuna