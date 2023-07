Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida primera actriz de Televisa, quien se tuvo que retirar de la actuación luego de que una dura enfermedad crónica la dejara en silla de ruedas, sorprendió a todos sus fanáticos debido a que acaba de revelar que hace un tiempo se quedó sin trabajo por culpa de Bárbara Torres. También se acaba de confirmar que la famosa habría sido diagnosticada con cáncer, luego de que ella misma confirmara que no tiene dinero para medicamentos.

Se trata de Rosita Pelayo, quien ha participado en varios melodramas de San Ángel como Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas. Además de que la también comediante desde hace tiempo no puede ponerse de pie ni caminar, recientemente Gustavo Adolfo Infante destapó que ahora se enfrenta a una nueva adversidad pues habría sido diagnosticada con cáncer: "Con la mala noticia de que la Pelayo sí tiene un tumor y es cáncer. Lo bueno es que está encapsulado", expresó durante su programa De Primera Mano.

Horas antes de esta declaración, la propia Rosita ya había confirmado que le encontraron un tumor en el colon pero no quiso compartir si se trataba de cáncer: "Me dijo el doctor que es muy urgente la cirugía, lo tengo en el colon. El doctor me dijo, puedo quitar la bola (el tumor) entera". Asimismo, la actriz dijo que más allá de la enfermedad, lo que le preocupaban eran los gastos: "No es que esté con miedo, si no que estoy nerviosa por lo gastos y todo esto, que no lo tengo".

Antes y después de Rosita Pelayo

Frente a las cámaras de DPM, Pelayo también platicó acerca de su paso por el programa Sale el Sol y cuando fue cuestionada sobre si ella tuvo algún roce con Bárbara Torres, así respondió: "Le creo a Talina Fernández cuando dijo que no quería volver a trabajar con Bárbara Torres". Y es que como se recordará, ha trascendido que la argentina presuntamente tuvo un comportamiento hostil con la fallecida 'Dama del Buen Decir'.

Seguidamente, la estrella del melodrama La Fea Más Bella reveló que Bárbara tampoco fue muy gentil con ella y contó que siempre se la pasaba criticando todas las cápsulas que presentaba en Sale el Sol, donde ella era directora en el foro: "Un día me dijo que mis cápsulas eran muy 'oscuras', luego las criticaba porque presentaba mucho color. No le gustaba lo que yo hacía", relató.

Acto seguido, Rosita Pelayo comentó que las críticas de Bárbara hicieron eco pues terminó despedida sin aparente motivo y es que nunca le dieron alguna explicación: "A su punto de vista, no estaba bien lo que yo hacía. Nunca me dieron una explicación sobre mi despido", dijo. Cabe resaltar que la exconcursante de La Casa de los Famosos México hasta el momento no ha respondido a este nuevo ataque en su contra.

Fuente: Tribuna