Bomba en Televisa: Monserrat Oliver se habría separado de Yaya Kosikova por culpa de Yolanda Andrade

Ciudad de México.- La famosa conductora Montserrat Oliver fue involucrada en un nuevo escándalo y es que acaba de salir a la luz que su matrimonio con Yaya Kosikova estaría atravesando una fuerte crisis e incluso, se menciona que ambas ya habrían hablado acerca del divorcio. Lamentablemente el nombre de Yolanda Andrade también fue manchado con esta controversia, y es que se dice que ella sería la causante de esta separación.

Como se recordará, durante su juventud la presentadora del Canal Unicable estuvo casada con un hombre, sin embargó, se dio cuenta de su orientación sexual y comenzó un intenso romance con su co-conductora del programa Montse & Joe, a quien ahora cataloga como su "hermana". Mientras que en el año 2020 dio una fuerte sorpresa al casarse en secreto con la fotógrafa eslovena Yaya Kosikova.

Aunque todo parecía ir viento en popa, hace poco el representante Emilio Morales destapó que actualmente Montserra y Yaya ya no están juntas e incluso podrían llegar a divorciarse. Según la versión que dio este hombre en la cuenta de YouTube de Inés Moreno, una persona que es amiga tanto de Verónica Castro como de Yolanda le comunicó de la separación: "Me dijo, 'oye qué mala onda que ya está separada Montserrat de Yaya', y yo le dije '¿cómo?'", platicó.

Montserrat y Yaya estarían separadas

Presuntamente, a Yaya no le agradó la cercanía que comenzaron a tener su esposa y Andrade luego de que ella se enfermara y estuviera al borde de la muerte por un aneurisma: "Me dice que a partir de que lamentablemente Yolanda sufrió ésta aneurisma, Montse ha estado muy pegada a ella y Yaya decía 'entiendo que Yolanda es su ex', pero digamos que se ha desbocado por atender a su ex", declaró el representante.

Y de forma contundente, Emilio destapó que al parecer la fotógrafa y la actriz de novelas como Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer decidieron dejar de vivir juntas, como lo hacían desde hace años: "Ya no viven juntas de entrada, le dijo 'ya no puedo, resuelve tu tema con Yolanda, pero no me está gustando esta forma', están analizando lo de divorciarse, que no es el momento, pero ya tocaron el tema".

Por su parte, Inés Moreno señaló que se había enterado que Yaya no tenía una muy buena relación con Yolanda. "Hay personas que me contaron que Yaya era como muy impositiva con Montse y como que la hacía cambiar", expresó la periodista. Cabe resaltar que hasta el momento ni Oliver ni Yaya han hablado de sus supuestos problemas matrimoniales y tampoco han confirmado que Yolanda sea la causante.

Fuente: Tribuna