Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 21 de julio la querida actriz Maribel Guardia compartió una inesperada noticia con todos sus seguidores y fans pues anunció su retiro temporal. A través de una entrevista con el programa Hoy, la exreina de belleza originaria de Costa Rica explicó que dejará los foros de grabación en Televisa para tratar de asimilar la muerte de su hijo Julián Figueroa.

Maribel explicó que sigue afrontando la dolorosa pérdida de su unigénito, quien falleció el pasado 9 de abril en su casa del Pedregal, de la Ciudad de México, debido a un infarto agudo al miocardio. Aunque se había mostrado como toda una profesional, pues además de cumplir con las funciones de la obra Lagunilla mi barrio, también continúo con las grabaciones del talk show ‘Esto ya es personal, ella misma dijo que ya es tiempo de darse un respiro.

Por lo que, al concluir con las grabaciones de la primera temporada de este proyecto televisivo del Canal Unicable, Maribel relató que dejará la televisión por un tiempo: "Yo quiero descansar un poco, yo creo que necesito un tiempo, digo, voy a seguir en el teatro, pero tener un poquito de tiempo para mí, que ya dejé de hacer ejercicio, en enero me operé la matriz, ya saben todo lo que me ha pasado, pero bueno la vida es así", expresó de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Crédito: Instagram @maribelguardia

Asimismo, la exesposa del fallecido Joan Sebastian no perdió la oportunidad de aconsejar a la gente que vive una situación similar en el terreno personal: "Yo dije 'no, yo no voy a dejar tirado el programa', y la verdad es que es muy duro cuando tienes una pérdida tan grande, porque lo primero que quieres es no pararte de la cama, no salir de tu casa, no quieres ya saber nada, entonces imponerte a eso, levantarse, santiguarte, darle gracias a Dios y continuar es un reto enorme", expresó.

De la misma manera, Guardia dijo que pese a la repentina partida de Julián, ella ahora se encuentra más que agradecida por la vida de su unigénito y también por tener a su nieto José Julián: "Hay que hacer honor, en este caso a la vida de mi precioso hijo, que les cuento lo feliz que soy de haberlo tenido, tener la suerte de tenerlo 27 años conmigo, gracias a Dios fue un regalo enorme, y sigue siendo su luz, está conmigo... y ahora dejó este nieto maravilloso, a una nuera hermosa, y ellos también son parte de seguir adelante, de seguir con alegría, festejando la vida", manifestó.

Finalmente, la intérprete de telenovelas como Corona de lágrimas explicó que por el momento mantendrá las cenizas de Julián en su casa, pues aún no ha asimilado al 100 por ciento su muerte: "La verdad es que todavía no aterrizo, y todos los días es confrontarlo, entenderlo y asimilarlo. Yo creo que Dios me va a dar fortaleza, me la tiene que dar todos los días para continuar", admitió la querida Maribel, mientras que los conductores de Hoy le enviaron todo su cariño y buenos deseos.

Fuente: Tribuna