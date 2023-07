Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este fin de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, una de las más consultadas en el mundo de la farándula, responde tu pregunta en el horóscopo de hoy, viernes 21 de julio. En las predicciones del día sabrás cuál es la fortuna de tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Horóscopo de hoy, vieres 21 de julio del 2023, según Mhoni Vidente

Aries

Olvide los malos rollos y sea feliz, déjese llevar por el destino del amor este fin de semana, querido Aries. Este viernes 21 de julio es el día perfecto para mover tu dinero rumbo a una cuenta de inversiones.

Tauro

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que debes hablar menos sobre tu amor y tus secretos, pues amigos cercanos no son leales, y podrían meterte en problemas. No hagas enojar a tus jefes este día, o todo podría explotar.

Géminis

Si comienzas a pelear con una persona cercana, surgirán problemas muy graves, así que ten cuidado. Una persona te ofrecerá un negocio que podría emocionarte, pero en realidad no será tan bueno crees. Analiza las cosas con calma.

Cáncer

En temas de dinero, querido Cáncer, viene un gasto muy fuerte, el cual hará que tus finanzas tambaleen. Te reencontrarás con un exnovio o examigo; recíbelo con amor, deja el pasado atrás.

Leo

Harás enojar a alguien este viernes 21 de julio, querido Leo, debido a que no has sido sincero con tus sentimientos. Supera lo que no es para ti, y busca tus nuevas metas.

Virgo

Este fin de semana podrás platicar con alguien menor que tú, y te corresponde darle buenos consejos. Recuerda que cuando estás ahorrando, estás cuidando tu futuro, no tengas miedo, estimado Virgo.

Libra

Comente a su superior el problema del trabajo en equipo que tanto le obsesiona y causa terror; en realidad la comunicación es la mejor respuesta. Corrija las malas posturas, le harán daño en la espalda.

Escorpio

Está en un momento ideal para seducir a quien desee, así que si está soltero, salga y disfrute de su día. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el dinero; recibirás un pago extra.

Sagitario

Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su compañía, lo cual significa que estarás muy bien en temas de dinero. Necesita más horas de descanso; busque dormir más.

Capricornio

Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos y además cuidarlos, querido Capricornio. Una ayuda exterior le vendrá bien para solventar sus deudas.

Acuario

Le van a pedir su opinión para analizar una situación compleja en temas de familia; debe tener la cabeza fría. Va a sentirse fuerte y con buena energía para ir a hacer ejercicio, goce.

Piscis

Cuidado con las palaras bonitas, no las confunda con amor o con cortejo; busque que todo sea claro. A poco que se esfuerce, conseguirá el dinero que requiere.

Fuente: Tribuna