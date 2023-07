Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- La noche del pasado jueves 20 de julio, se llevó a acabo la ceremonia de entrega de los Premios Juventud, evento que atrajo la atención de la prensa internacional debido a que los más relevantes de la industria musical se darían cita en Puerto Rico para subir al escenario; sin embargo una figura fue la que de manera inmediata se volvió tendencia no solo por haber sido la máxima ganadora, sino porque además delante de todos, dirigió un poderoso mensaje que cautivó a millones; nos referimos a la cantante colombiana, Shakira.

La originaria de Barranquilla salió con un total de ocho estatuillas, las cuales la hicieron brillar tanto como su carisma y atuendo que fue sumamente comentado en redes sociales. No obstante, una de las cosas que más llamó la atención es que la intérprete de Hips don't lie, Suerte o Te Felicito, emitió un fuerte mensaje dedicado a todos sus fans a los que les agradeció el no haberla dejado en uno de los momentos más difíciles de su carrera y vida personal, todo en referencia a la separación que afrontó con el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

Al respecto de la separación del exjugador de fútbol, llamó la atención que la cantante acudió a dicho evento en compañía de sus hijos, Milán y Sasha los cuales aludieron en todo momento los logros de la cantante de 46 años de edad. Fue tanto por los logros obtenidos como por el hecho de tratarse de los Premios Juventud que la famosa no dejó pasar la oportunidad de dirigir un poderoso mensaje a los adolescentes, entre ellos los dos menores de edad queines estuvieron entre el público.

Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí", dijo emocionada.

Foto: Captura de pantalla

El emotivo discurso que la famosa dirigió, con frecuenta hacía mención a las intenciones que tiene en ser mejor cada día, tanto en el aspecto de madre como artista, ya que dijo, de no ser por sus seguidores, ella no estaría delante del Coliseo de San Juan al tope de su capacidad. Por su fuera poco, el premio ‘Agente de Cambio’ lo recibió de manos de la artista puertorriqueña Kanny García quien también le dijo fue gracias a ella que muchos famosos tuvieron los caminos abiertos, lo que también la llevó a mostrase conmovida especialmente en esta difícil etapa de su vida.

“Para mi es un honor que en Puerto Rico, en mi isla, poderte entregar este reconocimiento y celebrarte como mujer y como una verdadera agente de cambio".

Al recibir varios galardones, Shakir también optó por mencionar su fundación Pies Descalzos la cual ha apoyado a cientos de niños y jóvenes a superarse, de ahí que la intérprete remachara que para ser agente de cambio, todos debían tomar en cuenta la importancia de trabajar para apoyar a las comunidades más vulnerables, situación por la cual remarcó que vivimos en un "mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de TikTok, de selfie con filtro. Pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad".

Foto: Instagram

Bajo esa tónica, Shakira recordó el momento en el que Milán, su hijo de 10 años de edad, le comentó que un amigo suyo buscaba cambiarse el color de piel solo porque no se sentía parte de una comunidad. "En algún otro está siendo apartado por sus preferencias. Eso solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello con lo que no está de acuerdo. Es así, Milán", dijo cautivando no solo a los presentes, sino al público en general.

No hay que tener una fundación, no hay que ser político ni siquiera o ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico. Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal".

Desde hace muchos años, la cantante de pop Shakira se ha convertido en una de las figuras más relevantes y sobre todo influyentes a nivel internacional. Con la reciente separación que tuvo del exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, es que la voz de la famosa ha cobrado más relevancia pues no solamente sea enfocado en enaltecer y honrar a las mujeres que como ella, atravesaron por una difícil separación, sino que actualmente también se dirigió a los jóvenes a los que les agradeció por amplificar las noticias que deben preocupar al mundo entero y sobre todo resaltar que en la actualidad sus hijos forman parte de toda esta revolución por lo que dijo se siente sumamente orgullosa.

Fuente: Tribuna