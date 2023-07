Paul Stanley reacciona a 'traición' de Televisa por docuserie de Paco Stanley; revelaron nexos con narco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Paul Stanley por fin rompió el silencio y habló acerca de la polémica docuserie que estrenó Televisa, El Show: Crónica de un Asesinato, donde recuerdan el brutal asesinato de su padre Paco Stanley. Como se recordará, en este proyecto se expusieron los secretos más oscuros del fallecimiento del exitoso prosentador de programas del Canal de Las Estrellas y también de TV Azteca.

Actualmente el conductor de Hoy continúa retomando su vida personal y laboral tras su salida del reality La Casa de los Famosos México, por lo que en un reciente encuentro con los reporteros a las afueras de San Ángel fue cuestionado sobre si ya tuvo oportunidad de ver la mini serie documental que se estrenó en la plataforma ViX el pasado mes de junio. Como se sabe, muchos consideraron que la empresa traicionó a Paul con este proyecto, pues lo estrenaron justo cuando él se encerró en el mencionado reality.

A pesar de que anteriormente se había negado a hablar del tema por no tener ninguna referencia del proyecto, en esta ocasión sorprendió al confesar que El Show Crónica de Asesinato no fue del agrado de su madre: "Te lo juro que no lo he visto, mi mamá ya lo vio, me dijo que sí hay personas que… como que está de más los comentarios, entonces necesitaría verlo para ser un poco más crítico", explicó el presentador del programa Miembros al aire.

Y debido a que en el documental se habla acerca de los supuestos nexos que tuvo Paco con altos miembros del narco, como Amado Carrrillo 'El Señor de los Cielos',Paul confesó que pase lo que pase, siempre guardará el mejor recuerdo de su padre: "También verlo desde otra perspectiva, porque es difícil, porque hablen lo que hablen… yo lo que viví con mi papá y a la persona que yo conocí y que me dio la vida nadie me va a quitar esa imagen de mi papá.".

Posteriormente, insistió en que su madre, Mónica Durriti, no está contenta con este proyecto: "A ella no le gustó, por eso te digo que necesito verlo yo para dar un punto de vista", manifestó ante las cámaras de Edén Dorantes. Como se recordará, en el documental participan personajes como Alfredo Adame, actor que señaló que sabía que Stanley fue asesinado porque debía una fuerte cantidad de dinero por temas de "droga".

Finalmente al escuchar que el primer actor Benito Castro no está de acuerdo con lo que se transmitió de su persona, Paul comentó que hay otros que alaban el documenta: "Necesito verla, ahora si ya me metieron más pique, sí necesito verla porque otros me han dicho que es un trabajo periodístico, que está bien, que es todo lo que pasaba en ese momento. No sé… si le he dado un poco vueltas, porque salí del anexo (refiriéndose a La casa de los famosos México) y estoy como que… (no quiero verla)", declaró.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes