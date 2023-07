Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Sergio Mayer no ha dejado de estar en tendencia en las redes sociales, sobre todo luego de que su nieta Mila lo visitara en La Casa de los Famosos México. Sin embargo, en esta ocasión la razón por la que todo mundo está hablando del exintegrante de Garibaldi fue porque varios integrantes del 'Team Infierno' reaccionaron a su deseo de querer ser presidente de México.

Como se recordará, el exesposo de Bárbara Mori hizo su última telenovela en el Canal de Las Estrellas Corazón que miente en el año 2016 y posteriormente decidió abandonar la actuación para probar suerte en la política, consiguiendo ser diputado de la CDMX en la administración pasada. Durante las elecciones de 2021, Sergio intentó reelegirse pero no lo consiguió, no obstante, hace unos meses dijo que quería llegar a ser mandatario del país, desatando un sinfín de comentarios negativos en su contra.

Fuente: Internet

Y ahora que Mayer está dentro de La Casa de los Famosos México, tampoco se ha salvado de las críticas en su contra. Hace algunas horas varios integrantes del 'Team Infierno' agarraron 'de bajada' al actor de telenovelas como La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón y Abismo de pasión por hacer trampas en varias dinámicas y porque presuntamente se molestó luego de recibir burlas por decir que quería llegar a la presidencia de México.

Mientras estaban en la sala junto a la alberca, Emilio Osorio señaló que Sergio cometió un terrible error por decir su sueño era hacer un "trío" y que su esposa Issabela Camil se negaba a cumplir dicho capricho. Fue en ese momento que Poncho de Nigris sacó a relucir el tema de la presidencia: "Eso fue lo que me reclamó, pero yo no sabía que quiere ser presidente o gobernador, yo no sabía... ¿qué haces aquí cab...?", expresó.

Inmediatamente después, Wendy Guevara comentó que tampoco conocía las aspiraciones políticas del histrión y cantante, mientras que Nicola Porcella señaló que la íntima confesión que hizo Mayer le costaría el divorcio de Issabela y De Nigris dijo: "Todos de que la estás caga...", añadió Poncho. Finalmente, los habitantes de LCDLF México se burlaron de Sergio por ser un "tramposote" exhibiendo las veces que ha roto las reglas para ganar.

Fue en eso cuando Emilio sacó a relucir que en una ocasión el miró que el actor mexicano se puso miel en las manos para tener resistencia de agarre en una prueba del líder y todos se burlaron: "No mam... pinch... Mayer, hace trampa en todo", dijo Wendy. Después de que se rieran a carcajadas de él, Sergio se defendió y aseguró que ponerse miel en las manos sí le ayudó a tener más resistencia: "Claro que te pega, ustedes creen que es una m...".

Fuente: Tribuna y YouTube El 5