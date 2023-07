Ciudad de México.- A comienzos del pasado mes de julio, la plataforma de Vix+, estrenó La Casa de los Famosos México, reallity show que rápidamente se convirtió en todo un fenómeno en México, ¿la razón? Esto puede llegar a dividir las opiniones del público, pero se algunos afirmas que es dado al carisma de concursantes como Wendy Guevara, mientras que otros más atribuyen el éxito del show a las estrategias, intrigas y traiciones que han cometido algunos habitantes como Bárbara Torres, Poncho De Nigris y Sergio Mayer.

Sea como sea, Televisa/Univisión tuvo un gran acierto con este programa de telerrealidad al grado en el que le habrían dado un contundente golpe a la competencia como Telemundo con Top Chef VIP y MasterChef Celebrity en TV Azteca; sin embargo, así como La Casa de los Famosos ha sabido mantener el rating y continúan como un tema de conversación constante en redes sociales, la realidad es que tampoco se trata del show favorito de todo el mundo.

Algo que impactó a propios y ajenos es que Eduardo España, quien se ha mantenido como una de las figuras más reconocidas de Televisa, desde hace poco más de 30 años, haya revelado que el mencionado reality show no es de sus programas preferidos. Todo ocurrió en días recientes, cuando brindó una entrevista para un medio de comunicación, donde fue cuestionado sobre lo que creía del programa.

Eduardo España arremete contra 'LCDLFM'

Ante esto, Lalo mencionó que no había dedicado ni 5 minutos a ver el afamado show, incluso destacó que sentía "pena" por la serie de polémicas que han estallado a lo largo de las casi 7 semanas que este programa ha estado en emisión. También destacó el hecho de que se sentía preocupado por el tipo de contenido que la sociedad está pidiendo ver, este hecho también ha sido señalado por otros artistas, como es el caso de Mauricio Martínez, quien llegó a mencionar que le parecía extraño que la gente disfrutara de algo que ya vieron a comienzos de este milenio con Big Brother, Big Brother VIP, La Academia y Operación Triunfo.

"No había visto ni 5 minutos. Me da pena, eso a quién le importa. Lo que se me hace preocupante es a dónde va la sociedad, qué contenidos quieren".