Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 20 de julio, el afamado cantante de Broadway y actor mexicano, Mauricio Martínez anunció con bombo y platillo, a través de su cuenta de Twitter, que formaría parte del "jurado invitado" del reality show de Paramount Plus MX, Drag Race México y aunque hubo una gran cantidad de seguidores que apoyaron la decisión de la producción por incluir al famoso, la realidad es que no todos estuvieron de acuerdo.

Resulta ser que ayer mismo, un usuario de Twitter lanzó un mensaje en contra de la producción por invitar al actor de Atrévete a soñar, ya que, desde su perspectiva, llevar a Martínez a dicho programa de telerrealidad sería comparable con invitar a Eduardo Verástegui, excelebridad que es conocida en la comunidad LGBTQ+ por "demonizar" a sus miembros, especialmente al sector trans. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en enero del 2022.

En aquel momento, el Congreso de Sinaloa aprobó que las personas trans pudieran actualizar su género en el acta de nacimiento, esto con la finalidad en la que quedara un registro de su verdadera identidad. Este hecho no fue del agrado de Verástegui, quien expresó su descontento a través de las redes sociales, donde destacó que su movimiento era una "maquiavélica ideología de género".

Obviamente, este tipo de comparación desató la molestia en Mauricio Martínez, quien regularmente defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+ en sus redes sociales, especialmente, porque él mismo pertenece a este sector, por lo que rápidamente retuiteó el comentario de esta persona y le contestó reconociendo que puede entender que no le agrade a todo el mundo, pero lo que no le molesta es que lo hayan comparado con una persona como Verástegui.

"Está bien que no les caiga bien, nadie es monedita de oro (sobre todo si creen conocerme por un par de tuits, pero escribir algo así me parece una mentada de mad... No sean exageradas, ¿en qué momento he defendido a violadores o tratado de quitarle los derechos a la comunidad?", arremetió Mauricio Martínez.

Pero las cosas no terminaron ahí, ya que, Mauricio mencionó un hecho que ocurrió en el año 2020, momento en el que fue cancelado por varias personas, quienes lo tacharon de "clasista", señalando que, en realidad había gente que no lo conocía. También destacó que puede aceptar que haya quienes lo critiquen por su actitud o porque "no les guste" su "trabajo", sin embargo, destacó que no toleraría el hecho de que lo pusieran al nivel de Eduardo.

"Y si me salen con su discurso aprendido que ya parece más propaganda de ese caído colectivo 'ez de ke kreez en el razizmo imberzo' o 'erez un klazizta' es que no han salido del 2020 y no me conocen. Díganme mamón, que no les gusta mi trabajo…pero no me comparen con ese farsante.", concluyó el famoso.

Tras esta situación, varios seguidores de Mauricio Martínez salieron a defender al famoso, a quien le enviaron palabras de apoyo e incluso hubo quienes resaltaron que no eran fanáticos del programa en cuestión, pero que únicamente lo verían porque el mencionado actor aparecería como jurado invitado. Otros más criticaron a la persona que dejó el comentario, porque no consideran que haya punto de comparación entre el actor de La mujer del vendaval y Verástegui.

Fuentes: Tribuna