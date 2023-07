Ciudad de México.- Algo que se ha puesto en tela de juicio, prácticamente desde que comenzó La Casa de los Famosos México es la relación amorosa de Ferka Quiroz con Jorge Losa, puesto si bien, ambos se conocían desde su participación en Las estrellas bailan en Hoy e incluso el medio TV Notas lanzó unas fotografías de los dos, en las que lucían muy cariñosos en la fiesta de cumpleaños del bebé de la conductora, en el mes de enero del presente año, esto no fue suficiente como para convencer al público de que su romance era real.

Es bajo este contexto que, en días recientes, Ferka fue como invitada a una de las galas en donde le mostraron un video en el que Jorge Losa estaba charlando con Apio Quijano mientras ambos se encontraban haciendo ejercicio en el área del gimnasio de la casa. En el clip se aprecia que el Kabah, intenta indagar un poco en el grado de compromiso que el actor tiene con la presentadora de televisión.

Es por este motivo que el cantante cuestiona sobre si él estaría dispuesto a hacerse cargo del hijo que Ferka tuvo con el modelo Christian Estrada, debido a que precisamente, éste último no se haría cargo de absolutamente nada relacionado al pequeño. Es bajo este panorama que el Kabah le preguntó a Losa qué tan en serio está dispuesto a llegar en la relación con Quiroz y si llegaría a fungir como el padre del menor.

Sin dudarlo, Jorge destacó el hecho de que se lleva "muy bien" con el infante e incluso recordó que a lo largo de su vida tuvo un gran ejemplo con su padrastro, quien siempre fue una buena persona para con él, por lo que considera que podría seguir sus pasos y ser una figura paterna para el bebé de Ferka; también hizo especial énfasis en declarar que la apoyaría económicamente, puesto su sueño es estabilizarse en la actuación, por lo que podría ayudarla.

"Yo me llevó muy bien con el gordito. Yo tengo el ejemplo de mi padrastro que es un tipazo y siento que haría el ejemplo que él me da. Yo lo veo más fácil porque mi sueño no tiene qué ver con el dinero sino con estabilizarme en la actuación. Yo puedo apoyarla económicamente, pero mi sueño sigue."