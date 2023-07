Ciudad de México.- A casi 4 meses de su muerte, la familia de Julián Figueroa continúa luchando para seguir con su vida de manera cotidiana; sin embargo, esto no significa que la herida que el cantante les dejó haya cerrado del todo, hecho que fue revelado por la viuda del intérprete de Volaré, quien recientemente mantuvo un encuentro con la prensa a quienes les hizo una desgarradora confesión.

La noticia salió a la luz, en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, en donde se aprecia una entrevista de 6 minutos a la actriz y cantante. En ella, Imelda abrió su corazón y reveló que regularmente sueña con Julián Figueroa. La artista relató que sus sueños no suelen ser precisamente especiales, ya que, sueña cosas cotidianas con él, aunque unos días antes de su tercer mes de fallecido todo cambió.

Imelda Garza revela que sueña con Julián Figueroa

Según declaraciones de la nuera de Maribel Guardia, este último sueño no fue precisamente pacífico, ya que, soñó que mantenía una fuerte discusión con el hijo de Johan Sebastian, a quien le reclamaba por haberla abandonado a ella y a su hijo, el pequeño José Julián, quien apenas hace unas semanas se graduó del Kinder, hecho que fue presumido por la propia estrella de Corona de lágrimas en su cuenta oficial de Instagram.

"He soñado bastante con él, sueño cosas cotidianas, pero me pasó que un día antes de su tercer mes de fallecido soñé con él y nos estábamos peleando porque yo le estaba reclamando que por qué se había ido, que por qué me había dejado sola, que por qué ya no estaba. Fue así tan de repente cuando teníamos muchos proyectos juntos", señaló la famosa.