"Es lamentable": RBD reacciona a muerte de joven en su evento: Bisogno explota y acusa irregularidades

Ciudad de México.- Durante esta semana trascendió la lamentable noticia de que un joven murió durante el evento que realizó una conocida marca de vodka en compañía de los integrantes de RBD. Aunque la exitosa agrupación musical no había hecho ninguna declaración al respecto, la tarde de este sábado 22 de julio Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann se pronunciaron y lamentaron el terrible accidente.

A través de las historias de Instagram de la cuenta oficial de RBD, se publicó un breve comunicado de prensa en el que expresaron sus condolencias a la familia de Alberto Clavijo, el fotógrafo de 32 años que perdió la vida luego de caer de una altura de 4 pisos: "Todos los RBD lamentamos profundamente lo ocurrido este miércoles en el evento para el que fuimos contratados por parte de Smirnoff", escribieron en el mensaje.

Asimismo, los protagonistas de la telenovela Rebelde en Televisa quisieron aclarar que ni ellos ni su equipo estuvieron presentes al momento en el que Alberto cayó cuatro pisos y dijeron que ellos no tuvieron nada qué ver en la organización: "Este es un hecho muy lamentable que nos parte profundamente el corazón. Enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a la familia y seres queridos de Alberto Clavijo", finalizaron.

Por otra parte, en la reciente emisión del programa Ventaneando Daniel Bisogno desmintió el comunicado que compartieron los involucrados en el evento para deslindarse de lo ocurrido, por lo que él rompió el silencio y dijo: "Mentira que fue atendido, les voy a decir qué sucedió cuando él cae, otro amigo nuestro que iba con él gritaba a todos los organizadores que estaban, que no inventen que no estaban ahí, porque ahí estaban los de RBD, los organizadores del evento, la seguridad del evento y no

hicieron caso".

Y agregó: "Una persona de seguridad, nos enteremos, la instrucción que recibió fue ‘no digan nada, vamos a ver cómo hacemos, cállense, no muevan, no hagan nada’. Cuando intenta bajar mi otro amigo para llegar al piso a donde había caído, cuatro pisos, aproximadamente de unos 20 metros de altura, estaba todo cerrado con llave… y no lo pudieron ayudar en ese momento, hasta que lograron entre mis amigos tirar (lo que bloqueaba) el acceso".

Visiblemente afectado por lo que sucedió con el español de 32 años, Daniel contó que el amante de la lente perdió la vida durante su traslado al hospital y aseguró que "obviamente RBD como tal no son los responsables". Previo a este relato, Bisogno también explicó que las autoridades mexicanas ya tomaron cartas en el asunto: "Está el MP (Ministerio Público) trabajando, hay una investigación abierta, que creo que van a dar con el culpable, lo clasificaron como un homicidio culposo, esto quiere decir contra quien resulte responsable, pero aquí están involucrados los que contrataron el inmueble, los que organizan esta fiesta y el equipo de seguridad".

Daniel lamentó la muerte de su amigo

